Atropello frente al hospital obligó a cortar el tránsito en calle Álvarez de Viña del Mar

Una persona fue atropellada durante la mañana de este lunes en calle Álvarez, a metros del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, situación que obligó a interrumpir momentáneamente el tránsito en todas las pistas de la vía.

De acuerdo con información entregada por Transporte Informa, el siniestro vial se registró en Álvarez, pasado calle Simón Bolívar, donde el automóvil involucrado quedó ocupando dos pistas.

Equipos de emergencia concurrieron hasta el lugar para atender la situación, mientras se solicitó a los conductores transitar con precaución debido a la interrupción del flujo vehicular.

Producto del procedimiento, el tránsito fue redireccionado por calle Simón Bolívar, puente Los Castaños y avenida Uno Norte, mientras se mantenían las labores en el sitio.

Posteriormente, Transporte Informa comunicó que la emergencia había sido superada y que los equipos de emergencia se retiraban del lugar, permitiendo la habilitación de todas las pistas de calle Álvarez.

Junto con informar la normalización del tránsito, el organismo recordó a los conductores la importancia de respetar la preferencia peatonal al realizar maniobras de viraje en las intersecciones.

"Al virar en una intersección, siempre debes dar preferencia al cruce de peatones", enfatizó la unidad dependiente del Ministerio de Transportes.

PURANOTICIA