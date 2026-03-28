Atropello fatal en Ruta 5 Norte a la altura de Huaquen en La Ligua

Según informaciones preliminares un fatal atropello tuvo como escenario el kilómetro 168 de la ruta 5 norte, específicamente a la altura del sector de Huaquen en la comuna de La Ligua.

A eso de las 00:50 horas de la madrugada de este sábado un vehículo menor impactó a un peatón provocándole lesiones de extrema gravedad que provocaron la muerte del individuo en el lugar pese al esfuerzo de los equipos de emergencia.

Los hechos ocurrieron en la calzada que va en dirección de sur a norte. Hasta el lugar de los hechos concurrió personal del SAMU, Bomberos y Carabineros.

Al cierre de esta nota el Ministerio Público esperaba que personal especializado realice los peritajes para esclarecer la dinámica del accidente, además de establecer la identidad de la persona fallecida.

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