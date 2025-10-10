Ataque con arma blanca deja un muerto en pasarela entre Puchuncaví y Zapallar

Un hombre de 52 años perdió la vida luego de ser atacado por un desconocido quien, premunido de un arma blanca, le propinó una mortal estocada en una pasarela ubicada en el límite de las comunas de Puchuncaví y Zapallar.

Según dio a conocer la PDI de Valparaíso, el hecho se registró durante la noche de este jueves 9 de octubre en el sector La Laguna, en Maitencillo, hasta donde concurrió la Brigada de Homicidios para indagar este crimen con arma cortante.

Al constituirse los detectives, junto al Laboratorio de Criminalística, lograron establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno de 52 años, sin antecedentes policiales, que presentaba una herida abdominal por arma cortante.

"El contexto de este homicidio se da cuando la víctima, junto a un amigo, transitaban por la pasarela y son abordados por un desconocido que, premunido con un arma cortante, le provoca las lesiones antes descritas", informó el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso.

Los funcionarios de la policía civil realizaron diversas diligencias de investigación, entre ellas empadronamientos de testigos y levantamiento de cámaras de seguridad, con la finalidad de individualizar al imputado y prontamente ir en su captura.

