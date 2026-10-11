Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Ataque armando contra vivienda en Hijuelas: sujeto arremete con múltiples disparos inmueble y huye en dirección desconocida

Ataque armando contra vivienda en Hijuelas: sujeto arremete con múltiples disparos inmueble y huye en dirección desconocida

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Ataque armando contra vivienda en Hijuelas: sujeto arremete con múltiples disparos inmueble y huye en dirección desconocida
Domingo 11 de octubre de 2026 23:26
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

La mañana de este domingo, un grave ataque armado tuvo lugar en la población Gabriela Mistral, a la altura de calle Pablo Neruda, en la comuna de Hijuelas de la región de Valparaíso. 

Por causas que se investigan, un sujeto comenzó a disparar en reiteradas ocasiones contra una vivienda, para posteriormente huir en dirección desconocida. 

Pese a los múltiples disparos, no se registraron personas lesionadas, mientras que personal de Carabineros y detectives de la Policía de Investigaciones se desplegaron en el sector para realizar las diligencias correspondientes y dar con el paradero del autor de los disparos.

Junto a aquello, se busca establecer la identidad del vehículo utilizado en su huida, el empadronamiento de testigos y la revisión de cámaras de seguridades el entorno del ataque.

PURANOTICIA