Un operativo policial realizado en el sector de Villa Independencia, en la comuna de Viña del Mar, permitió la detención de cinco personas presuntamente vinculadas al tráfico de drogas y a hechos de intimidación contra vecinos del lugar.

La investigación fue desarrollada por detectives de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Ministerio Público, y permitió reunir antecedentes sobre la presunta utilización de distintos inmuebles para la venta de sustancias ilícitas.

De acuerdo con la información policial, los involucrados habrían ejercido control territorial en el sector, recurriendo al uso de armas de fuego para amenazar e intimidar a residentes que denunciaban estas actividades, situación que generaba temor entre los habitantes de la comunidad.

Tras las diligencias investigativas, los detectives realizaron allanamientos simultáneos en diferentes domicilios, logrando concretar la detención de dos hombres y tres mujeres, todos mayores de edad.

Asimismo, se estableció que cuatro de los cinco detenidos mantenían órdenes de detención vigentes por el delito de tráfico de drogas.

El procedimiento permitió avanzar en la investigación de las actividades ilícitas denunciadas en Villa Independencia y en la identificación de las personas presuntamente involucradas.

PURANOTICIA