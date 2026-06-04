Ataque a tiros contra un grupo de personas termina con joven de 19 años muerta y ocho heridos en Rodelillo: tres están en riesgo vital

Un impactante hecho tuvo lugar la noche de este miércoles 3 de junio en el cerro Rodelillo de Valparaíso, donde desconocidos a bordo de un automóvil abrieron fuego contra un grupo de nueve personas que compartía en la vía pública.

Producto del ataque, una joven de 19 años murió y otros ocho sujetos resultaron heridos de gravedad producto del ataque con armas de fuego, siendo trasladados hasta el Hospital Carlos van Buren, donde tres se encuentran en riesgo vital.

El brutal hecho se registró alrededor de las 21:40 horas en la intersección de Av. Rodelillo con pasaje María Labrín, donde desconocidos a bordo de un vehículo dispararon contra ocho chilenos y un venezolano que se encontraban en la vía pública.

Las víctimas fueron trasladadas en vehículos particulares hasta el establecimiento de salud porteño, donde se constató el fallecimiento de la mujer de 19 años, quien no mantenía antecedentes penales. Hay cinco individuos en estado grave.

El fiscal jefe SAC de Valparaíso, José Uribe, señaló que "ocho personas –uno venezolano y siete chilenos– resultaron heridos por impacto balístico de sujetos desconocidos por ahora a bordo de un vehículo. Una mujer de 19 años falleció llegando en estas circunstancias al hospital de la ciudad. Estamos investigando con Carabineros y la Brigada de Homicidios para esclarecer los autores del hecho y poder detenerlos".

En tanto, el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso, informó que "tras el examen del médico criminalista, presentaba una herida por proyectil balístico a nivel torácico, mientras que las otras personas lesionadas presentan diversas heridas y su diagnóstico es reservado".

Acerca del contexto de este homicidio, el oficial detalló que "ocurre cuando las víctimas se encontraban en la intersección de este pasaje y fueron abordadas a lo menos por tres sujetos, quienes premunidos de armas de fuego y a bordo de un vehículo, se detienen y comienzan a disparar en diversas ocasiones en contra de las víctimas".

Respecto al estado de salud de las dos personas con heridas más graves, durante la madrugada fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas de urgencia.

Cabe hacer presente que los equipos especializados de la policía civil se encuentran trabajando en el sitio del suceso y en el Hospital Van Buren, mientras que todos los antecedentes de la investigación serán proporcionado al Ministerio Público.

PURANOTICIA