Asociaciones de fútbol y básquetbol de Valparaíso reciben importantes subvenciones municipales

La Municipalidad de Valparaíso concretó una nueva entrega de subvenciones a tres importantes asociaciones deportivas de la comuna, con el propósito de fortalecer el desarrollo del deporte local, apoyar la gestión de las organizaciones y promover la participación comunitaria en disciplinas como el fútbol y el básquetbol.

En esta oportunidad, la Asociación Deportiva de Básquetbol de Valparaíso recibió $15 millones, recursos que serán destinados a cubrir costos de arbitraje y mesa de control. En tanto, la Asociación de Fútbol Barón y la Asociación de Fútbol Osmán Pérez Freire obtuvieron subvenciones de $15 millones y $19 millones, respectivamente.

En el caso de las asociaciones de fútbol, los fondos serán distribuidos entre los clubes que las integran, otorgando $1 millón a cada equipo, lo que permitirá fortalecer directamente el trabajo deportivo de base que se desarrolla en los distintos cerros y barrios de la ciudad.

Estas subvenciones fueron aprobadas por unanimidad por el Concejo Municipal, reafirmando el compromiso transversal de la gestión municipal con el fomento del deporte, la vida sana y la integración social en Valparaíso.

La administradora municipal, Javiera García, destacó que "es un compromiso de la alcaldesa mantener la subvención de arbitraje tanto a las organizaciones de fútbol como también incorporar otras disciplinas, como en este caso el básquetbol y el remo. Creemos firmemente que la práctica deportiva no solo contribuye a la salud y la vida social, sino que también fortalece el tejido comunitario y ofrece a niños, niñas y jóvenes espacios sanos y colaborativos para su desarrollo. Queremos que el deporte sea una alternativa de vida, un espacio de encuentro y de construcción de comunidad en cada barrio de Valparaíso”.

Desde la Asociación Deportiva de Básquetbol de Valparaíso, su coordinador general, Gonzalo Aravena, señaló que "es sumamente importante para nosotros, ya que contamos con alrededor de 4.000 deportistas activos, desde categorías infantiles hasta adultos. Esta ayuda nos permite cubrir gastos operacionales como mesa de control, arbitraje y producción general. Agradecemos profundamente a la Municipalidad de Valparaíso por este apoyo, que sin duda fortalece el desarrollo del básquetbol local y el trabajo formativo en los distintos clubes de la comuna”.

