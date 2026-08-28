Asociación de Municipios de la V Región propone nueva cárcel fuera del radio urbano y en alguna comuna que cuente con un penal

La Asociación de Municipalidades de la región de Valparaíso abordó la crisis de hacinamiento penal que afecta a la zona y la urgente necesidad de avanzar en nueva infraestructura carcelaria. Tras un encuentro del gremio, su presidente y alcalde de Olmué, Jorge Jil, dio a conocer en Puranoticia.cl la postura de los jefes comunales frente a los eventuales proyectos que puedan impulsarse en la región.

Desde la perspectiva de los municipios, la alternativa no debería centrarse en instalar nuevos recintos en localidades sin tradición penitenciaria, sino en evaluar la reubicación de las unidades existentes hacia sectores rurales o alejados del radio urbano. Respecto de las conversaciones planteadas por las autoridades regionales, Jorge Jil señaló:

"Fue uno de los puntos que tocó, de la una posible instalación de cárcel en la región de Valparaíso, no conteniendo un punto definido todavía, porque no hizo mención de un lugar, pero sí que era necesario contar con una infraestructura carcelaria, producto del hacinamiento que hoy día las cárceles, y también indicó que también podría hacerse algunas conversaciones con comunas que ya tienen cárcel, pero las tienen dentro de la ciudad, y poder desde ahí trasladarla a lugares que estén un poco más apartado de la población".

FUERA DEL RADIO URBANO

Uno de los principales factores que genera rechazo vecinal ante la construcción de nuevos penales es el impacto que estas instalaciones pueden producir en su entorno, especialmente por el aumento de personas que podrían trasladarse hasta las comunas para visitar a quienes se encuentran privados de libertad. Al respecto, la autoridad gremial precisó que esta es una de las principales preocupaciones de las administraciones locales:

"Lo que se plantea es no la infraestructura en sí, sino que lo que se plantea es el entorno, tenemos que entender de que va a ser un espacio que va a albergar mayor cantidad de familias que vengan a visitar a los reos, a quienes están privados de libertad, entonces es más el entorno se vería afectado, pero ahí donde hay que hacer un estudio y buscar zonas, terrenos donde provoque la menor afectación posible para que se puedan realizar ese tipo de inversiones".

Frente a la necesidad de contar con nuevos recintos penitenciarios, el gremio plantea que una de las alternativas es trasladar los complejos que actualmente se encuentran ubicados en sectores urbanos hacia terrenos más alejados de las ciudades. De esta manera, se busca compatibilizar la expansión de la infraestructura carcelaria con la protección del entorno habitado. En esa línea, Jil sostuvo:

"Lo que es bien cierto es que de que se tiene que construir más cárceles… es algo real, es algo cierto. Ahí es donde se apunta también donde las comunas que ya cuentan con cárceles se puedan reinstalar en puntos más alejados del radio urbano y a lo mejor con una ampliación mayor y ahí también generar una compensación".

MITIGACIÓN Y COMPENSACIONES

Para hacer viable la instalación de este tipo de obras, la propuesta contempla la implementación de medidas de mitigación y compensación económica o social para los municipios receptores. Entre las alternativas se considera evaluar modificaciones en los indicadores de distribución de recursos fiscales, además de impulsar inversiones vinculadas a capacitación y desarrollo local.

No obstante, el presidente de la asociación subrayó que cualquier avance en esta materia debe tener como prioridad el resguardo de los sectores habitados y la menor afectación posible para los vecinos:

"Primero que no afecte el radio urbano a los vecinos y el entorno, y después, claro, que construirla trae ciertos beneficios de lo que es la mano de obra, lo que es el funcionamiento, y después también a lo largo del tiempo que tiene que ser la operatividad, pero siempre hay que partir de la base de que no provoque una afectación en el entorno de la población".

Con este planteamiento, los alcaldes de la región de Valparaíso buscan abrir el debate en torno a una solución al déficit carcelario, proponiendo avanzar en infraestructura penitenciaria fuera de los radios urbanos y bajo un modelo que considere mitigación, compensación y diálogo con las comunidades. La discusión apunta así a compatibilizar las necesidades de seguridad y capacidad penitenciaria con el desarrollo y las condiciones de vida de las comunas involucradas.

PURANOTICIA