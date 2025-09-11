Asociación Chilena de Municipios exige "respuesta implacable y coordinada" frente a proliferación de tomas irregulares

En el marco de una reunión sostenida entre el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, autoridades comunales de distintas regiones del país alzaron la voz frente a la proliferación de tomas irregulares de terreno, exigiendo al Estado una respuesta interministerial y sin ambigüedades.

Alcaldes de las comunas de Ancud, Palmilla, Papudo, Recoleta, Padre Hurtado, Temuco, Curicó, Cerrillos, Malloa y San José de la Mariquina, presentes en el encuentro, coincidieron en que actualmente existe una falta de fiscalización a quienes lotean, venden y lucran con este negocio ilegal.

Asimismo, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, hizo mención del alto costo económico, social y de seguridad que estas ocupaciones ilegales representan para los municipios y sus comunidades.

“El Estado no puede ser ambiguo frente a un fenómeno que, lejos de resolverse, se está profundizando porque las tomas no sólo afectan la planificación urbana y los servicios básicos, sino que muchas de ellas están siendo instrumentalizadas, poniendo en riesgo la seguridad de nuestros vecinos”, sostuvo.

Los municipios demandaron una respuesta articulada y efectiva entre los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, Seguridad, Bienes Nacionales y Justicia, para enfrentar este fenómeno desde el frente territorial, legal, social y de seguridad.

Alessandri enfatizó en que “debemos evitar señales peligrosas cuando no hay una proactividad en estas materias porque se instala la idea de que la ocupación ilegal puede terminar siendo un camino válido o tolerado para acceder a un bien tan sensible como la vivienda”.

Durante la jornada también se abordaron otros temas prioritarios para el desarrollo urbano, tales como el programa «Pequeñas Localidades» para aumentar su cobertura, el fortalecimiento del programa «Quiero Mi Barrio», la adquisición de terrenos para proyectos habitacionales, la pavimentación urbana, el mejoramiento de espacios públicos y la actualización de los planes reguladores.

PURANOTICIA