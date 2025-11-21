Así será la postulación al proyecto DS49 «Reñaca Alto»: ahorro debe estar disponible en la libreta al 28 de noviembre

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrirá la convocatoria para el proyecto DS.49 «Reñaca Alto», dirigido exclusivamente a familias de Viña del Mar. Si bien, el procedimiento será del 1 al 5 de diciembre, el ahorro deberá estar en la libreta al 28 de noviembre.

A diferencia de otros proyectos DS.49, éste se entregará completamente terminado y considera el pago de gastos comunes, por lo mismo, el ahorro mínimo contempla dos tramos: para quienes tengan un Registro Social de Hogares (RSH) hasta el 40%, deberán tener 45 UF ($1.655.894); mientras que el sobre el 40% y hasta el 90%, deberá presentar 50 UF ($1.839.882).

La directora (s) de Serviu Valparaíso, Nerina Paz, señaló que el proyecto "es full eléctrico, con ascensores, sistema de riego y áreas comunes. Por lo mismo, está dirigido a dos grupos que comparten la exigencia de tener que residir en Viña del Mar. El grupo 1, está pensado para familias que no tengan el subsidio DS,49 pero que cumplan con sus requisitos y no estén adscritos a un proyecto habitacional. Por su parte, el grupo 2 es para familias que tengan el subsidio DS.49 sin aplicar y que no sean dueñas de una vivienda”.

El conjunto habitacional, con 168 departamentos disponibles, se emplaza en el Camino Internacional N°1.380, comuna de Viña del Mar, en un sector con excelente conectividad y equipamiento urbano, a pasos de locales comerciales (Viña Outlet Park), supermercados (SuperBodega, aCuenta), estación de servicio (Shell), locomoción colectiva y áreas verdes.

Sobre la importancia que tiene este tipo de iniciativas, la seremi de Vivienda, Belén Paredes, sostuvo que “es un proyecto bastante especial porque aparte de considerar 72 departamentos para familias damnificadas del incendio del 2024, también contempla 168 unidades para familias regulares. Nos alegra ampliar la oferta habitacional con proyectos con un estándar tan completo como lo es Reñaca Alto".

Los departamentos van desde los 58,84 m2 hasta los 62,12 m2, todos poseen tres dormitorios, un baño, cocina, sala de estar, comedor, logia y terraza.

Tanto el periodo de información como el de postulación se llevará a cabo de forma presencial en la OIRS de Serviu Valparaíso, ubicada en Bellavista 120.

PURANOTICIA