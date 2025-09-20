Click acá para ir directamente al contenido
Así quedaron las Fondas del Parque Alejo Barrios en Valparaíso tras la lluvia de este sábado

Precipitaciones se hicieron sentir desde la madrugada de este sábado en la zona central del país.

Sábado 20 de septiembre de 2025 14:07
A eso de las tres de la madrugada de este sábado en diferentes puntos de la zona central del país comenzó a caer primero una gruesa llovizna y horas después una intensa lluvia que se mantuvo presente hasta pasadas las 11 horas.

Uno de los lugares afectados fue el Parque Alejo Barrios de Valparaíso que alberga a una serie de locales, fondas y cocinerías las que se encuentran en tierra.

A continuación, una galería de imágenes captadas por el lente de la Agencia Aton para conocer el estado en que quedó el lugar.

