Así quedaron las Fondas del Parque Alejo Barrios en Valparaíso tras la lluvia de este sábado

A eso de las tres de la madrugada de este sábado en diferentes puntos de la zona central del país comenzó a caer primero una gruesa llovizna y horas después una intensa lluvia que se mantuvo presente hasta pasadas las 11 horas.

Uno de los lugares afectados fue el Parque Alejo Barrios de Valparaíso que alberga a una serie de locales, fondas y cocinerías las que se encuentran en tierra.

A continuación, una galería de imágenes captadas por el lente de la Agencia Aton para conocer el estado en que quedó el lugar.

