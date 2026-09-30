"¿Así que tú trabajas con Camila Nieto?": Dirigente de Placilla denuncia brutal golpiza con aparentes motivaciones políticas

Una grave denuncia de agresión que podría estar vinculada a razones políticas fue realizada por un dirigente vecinal de Placilla de Peñuelas, quien aseguró haber sido atacado mientras esperaba locomoción colectiva en un paradero del sector Placilla Nuevo, en la parte alta de Valparaíso. El hecho ya fue denunciado ante Carabineros.

El denunciante es Edgar Eldredge, dirigente vecinal de Placilla de Peñuelas y vocero de la Coordinadora Que Pase la Micro, quien relató que cerca de las 8:00 horas de este miércoles 30 de septiembre, mientras esperaba junto a otros vecinos la locomoción correspondiente a la línea 902 en calle España con Bélgica, un sujeto desconocido se le acercó y lo increpó por su presunto vínculo con la alcaldesa Camila Nieto.

"¿Así que tú trabajas con Camila Nieto?", le dijo el individuo, según el relato de la víctima, antes de abalanzarse sobre él y hacer que su cabeza impactara contra el suelo.

A través de un video difundido desde las afueras de la Subcomisaría de Carabineros, el dirigente señaló que "no me siguió pegando, gracias a Dios, porque estaban ahí las otras personas" y agregó que "en este momento estoy haciendo la denuncia y esperando ir a constatar lesiones. Aquí se ve que ya tengo un chichón atrás".

El dirigente placillano calificó lo ocurrido durante horas de la mañana como un hecho grave y manifestó que "es lamentable que exista este tipo de gente", añadiendo que "de verdad que estoy súper nervioso pero también con la misma fuerza y las mismas ganas porque no podemos naturalizar que cualquiera violente a otro".

A ello agregó que "para tranquilidad de todos y todas, por supuesto que vine a constatar las lesiones y a hacer la denuncia. Y ojalá que no le pase a nadie y que se tome conciencia de que eso no puede pasar. Ojalá que lo busquen las autoridades".

Por último, la víctima hizo hincapié en que su condición de dirigente social no debiera convertirlo en blanco de una agresión, señalando que "más allá de ser dirigente, soy persona, soy ser humano y hago el bien para la sociedad. Fue horrible".

MUNICIPIO EVALÚA QUERELLA

Consultada por Puranoticia.cl, la alcaldesa (s) de Valparaíso, Javiera García, condenó la agresión denunciada y vinculó el episodio a una eventual situación de violencia política, aunque recalcó que los hechos deben ser investigados.

"Este tipo de amedrentamiento y violencia política no lo vamos a aceptar en Valparaíso. Nadie puede ser agredido, amenazado o amedrentado por sus posiciones políticas o por apoyar a una determinada persona", sostuvo.

De igual forma, la autoridad comunal subrogante señaló que esperan que la investigación permita establecer responsabilidades y que, en caso de determinarse quién fue el responsable, "se aplique todo el rigor de la ley".

García informó, además, que el Municipio comenzó a reunir antecedentes sobre lo ocurrido, "a través de nuestra Dirección de Asesoría Jurídica y de Seguridad Ciudadana y coordinándonos con Carabineros de Chile para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y evaluar la presentación de una querella".

Asimismo, indicó que "también estamos en contacto con Edgar y con nuestro Departamento de Gestión de Personas para disponer los apoyos que sean necesarios".

Por último, la alcaldesa (s) de Valparaíso sostuvo de manera enfática que "este tipo de hechos no va a limitar nuestra convicción de que podemos construir un Valparaíso mejor. Las diferencias políticas se deben expresar democráticamente, con respeto y sin violencia".

PURANOTICIA