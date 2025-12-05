Asesinato en Quintero: PDI indaga muerte de sujeto que fue baleado a la altura del tórax

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso se encuentra indagando un homicidio con arma de fuego ocurrido en Quintero, hecho que quedó al descubierto este jueves y que mantiene diversas diligencias en curso.

Según informó el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios, los detectives fueron instruidos por el Ministerio Público para concurrir hasta el Hospital de Quintero, donde se encontraba la víctima. Allí, el médico criminalista determinó que se trataba de un hombre chileno de 24 años, quien mantenía antecedentes policiales.

El examen estableció que presentaba una herida por proyectil balístico con salida en la región torácica, y que su causa de muerte podría corresponder a un traumatismo torácico por arma de fuego, tal como lo dio a conocer el oficial de la policía civil.

"Al examen del médico criminalista, este presentaba en la región torácica una herida por proyectil balístico con salida. Su causa de muerte podría estar en correspondencia con un traumatismo torácico por arma de fuego", sostuvo el subprefecto Gallardo.

Posteriormente, los equipos de la Policía de Investigaciones levantaron información en el sitio del suceso y desarrollan distintas diligencias investigativas. Entre ellas, el análisis de cámaras de seguridad, empadronamientos en el sector y recopilación de relatos de testigos, con el objetivo de esclarecer la dinámica del ataque.

Asimismo, los oficiales de la Brigada de Homicidios trabajan para determinar cómo se inició el mortal ataque y, además, establecer la identidad de los autores.

Finalmente, el jefe de la BH indicó que todos los antecedentes reunidos en las diligencias serán remitidos al Ministerio Público para avanzar en la investigación del caso.

