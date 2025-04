Ascensores de Valparaíso, aeropuerto de Concón y tenencias de Carabineros: Presentan Plan de Licitaciones 2025 para la V Región

40 son los proyectos que contempla el Plan de Licitaciones 2025 del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para la región de Valparaíso, con una inversión de más de 300 mil millones de pesos para obras de conservación, reposición y construcción, instalación, ampliación, consultoría y asesoría técnica en gran parte del territorio regional.

Las iniciativas para las direcciones de Arquitectura, Obras Hidráulicas y Servicios Sanitarios Rurales, Vialidad, Obras Portuarias y Aeropuertos, todas del MOP, fueron presentadas por autoridades de la región de Valparaíso este viernes 11 de abril.

En ese sentido, expresaron que estos 40 proyectos van en directo fortalecimiento de la economía local, la generación de empleo y el crecimiento del Producto Interno Bruto.

Así es como destacan proyectos en la comuna de Valparaíso como la conservación integral de los ascensores Concepción, Cordillera y Espíritu Santo; la conservación mayor del Aeródromo Viña del Mar (Torquemada), en Concón; la reposición de la oficina del Registro Civil en Quilpué; la reposición y el equipamiento del Servicio Médico Legal (SML) Quillota - La Calera; la reposición de las tenencias de Carabineros en Petorca y Cabildo; así como la conservacion costera de Algarrobo.

El plan del MOP también contempla la conservación de la red primaria de evacuación y drenaje de aguas lluvias en Valparaíso; la construcción del túnel La Grupa II, en Petorca; la conservación del área terminal del aeropuerto Mataveri de Rapa Nui; la conservación del aeródromo de Juan Fernández; y los estudios para la ampliación de la bahía Cumberland, en la isla Robinson Crusoe, entre muchos otros.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riqueme, sostuvo que "nos entusiasma mucho esta cartera de proyectos que ha presentado el MOP. Tiene mucha relación con la mirada estratégica que tiene el Gobierno del Presidente Boric respecto a esta región, que es una región muy interconectada con el resto del país y muy interconectada a nivel internacional, y, por lo tanto, las inversiones que genera principalmente el Ministerio de Obras Públicas están en sintonía con darle mayor conectividad y acercar a los sectores más alejados al resto del país y de la región".

En tanto, la seremi de Gobierno, Fernanda Moraga, indicó que "estamos contentos de este plan de licitación del MOP para el año 2025. Hace algunas semana atrás, la oposición nos decía que en la región de Valparaíso no había inversión. Bueno, el día de hoy, con hechos concretos, podemos ver cómo la inversión no sólo existe, sino que aumenta respecto del año 2024. Son más de 300 mil millones de pesos en distintas obras, tanto de conservación, de estudios, de ejecución, no sólo en la provincia más grande, que es la provincia de Valparaíso, sino que aborda todas las provincias".

Finalmente, el seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Dennys Mendoza, indicó que "hemos hecho una presentación bien detallada de estas 40 iniciativas que involucran una inversión en torno a los 300 mil millones de pesos".

