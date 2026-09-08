Ascensor Artillería vuelve a quedar en suspenso: MOP evalúa cambiar licitación y aún no hay fecha para su anhelada recuperación

En un escenario de incertidumbre vuelve a quedar el ascensor Artillería de Valparaíso respecto de su recuperación y eventual reapertura; esto, luego de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) comunicara a la Municipalidad la posibilidad de modificar la estrategia de licitación para ejecutar las distintas etapas del proyecto.

La situación genera especial preocupación en Valparaíso debido al rol que cumplen sus ascensores no sólo como parte del patrimonio y de los atractivos turísticos de la ciudad, sino también como medios de transporte utilizados cotidianamente por quienes viven en los cerros y necesitan desplazarse hacia el plan de la ciudad.

En el caso del Artillería, su prolongada paralización ha significado un perjuicio para los habitantes del cerro del mismo nombre, quienes utilizaban diariamente este medio para conectar sus sectores residenciales con el plan de la ciudad. Vale recordar que el elevador une el paseo 21 de Mayo con la plaza Aduana y constituye una de las conexiones tradicionales entre el cerro y la zona plana de Valparaíso.

Desde la Municipalidad de Valparaíso señalaron a Puranoticia.cl que "respecto del ascensor Artillería, en la reunión que sostuvimos con la Seremi de Obras Públicas se nos confirmó que el Ministerio está avanzando en la decisión de modificar la estrategia de licitación, integrando las distintas etapas del proyecto".

De todas maneras, recalcaron que "a la fecha esa decisión todavía no se ha formalizado administrativamente", aunque detallaron que actualmente la licitación "se encuentra cerrada y en proceso de evaluación de las ofertas recibidas".

Por eso, adelantaron que esperaban que el Ministerio de Obras Públicas "concrete formalmente esta decisión y proceda a revocar la licitación actualmente en curso, para poder avanzar con una alternativa que entregue mayores certezas respecto de los plazos y costos de la recuperación del ascensor".

De todas maneras, afirmaron que "para el Municipio, lo fundamental es que este proceso no siga acumulando retrasos. El ascensor Artillería lleva años esperando una solución y Valparaíso necesita certezas y avances concretos, no nuevos anuncios que después no se materialicen".

Este eventual cambio en la estructura de la licitación fue abordado en la comisión tripartita de Desarrollo Urbano, Desarrollo Territorial y Turismo, instancia en la que se dio cuenta de la alternativa que estaría evaluando el MOP.

El concejal de la UDI, Dante Iturrieta, informó a Radio Valentín Letelier que "se determinó integrar las etapas de obras civiles, sistema de rodado y arquitectura en una sola licitación, bajo la modalidad de pago contra recepción, con objeto de otorgar mayor certeza de plazos y costos".

Asimismo, el edil porteño agregó que "la licitación actual quedará en suspenso, mientras se define la nueva estrategia de integración".

De esta manera, la eventual decisión de modificar el mecanismo mantiene abierta la interrogante respecto de los siguientes pasos administrativos y, especialmente, sobre cuándo podrían concretarse las obras. Por ahora, tampoco existe una fecha de entrega de los trabajos a la ciudadanía, situación que vuelve a extender la incertidumbre para los vecinos porteños que esperan recuperar una conexión que durante años fue parte de su desplazamiento cotidiano entre el cerro Artillería y el plan de la ciudad.

PURANOTICIA