Asalto y agresión en Plaza Victoria termina con dos detenidos en pleno centro de Valparaíso

Un rápido y coordinado accionar entre Carabineros de la 2ª Comisaría Central Valparaíso y los inspectores municipales de la Municipalidad de Valparaíso permitió la detención de dos sujetos en un procedimiento registrado durante la tarde del martes en el sector de Plaza Victoria.

Los hechos se iniciaron cerca de las 18:40 horas, cuando inspectores municipales que realizaban labores preventivas fueron alertados de un hecho delictual en las inmediaciones de la tienda Ripley. En el lugar, se concretó la detención de un adolescente de 17 años, sindicado como autor de un robo a un transeúnte.

Durante la misma intervención, la tensión aumentó cuando un segundo individuo, de 23 años, se abalanzó contra el personal municipal. La situación derivó en agresiones físicas contra una inspectora, quien resultó con contusión facial leve, y en graves intimidaciones hacia el resto del equipo.

La oportuna coordinación policial y municipal permitió controlar la situación y concretar la detención de ambos involucrados, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Mientras la situación del menor quedó en manos de la justicia, el imputado mayor de edad fue puesto a disposición este miércoles del tribunal para la respectiva audiencia de control de detención.

Tras el procedimiento, los involucrados destacaron el valor de la labor combinada en la zona. Desde Carabineros valoraron el impacto del operativo asegurando que el trabajo conjunto con los equipos municipales, cuya presencia preventiva y capacidad de reacción permitió actuar oportunamente frente a hechos delictuales, proteger a la comunidad y detener a quienes resulten responsables, reforzando el compromiso de ambas instituciones con la seguridad de vecinos, trabajadores y visitantes del centro de Valparaíso.

PURANOTICIA