Arturo Squella tras asumir como Senador por Valparaíso: "En la región es gravitante trabajar con urgencia en materia de seguridad"

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a la asunción de José Antonio Kast como Presidente de la República, ademas de abordar las expectativas que existen en la región de Valparaíso frente a la nueva administración.

El parlamentario por la V Región señaló a la Puranoticia.cl que “es un día que estábamos esperando hace bastante tiempo, desde el primer momento que presentamos hace ya dos elecciones a José Antonio Kast como candidato a Presidente de la República”.

En esa línea, destacó la importancia que tiene para su sector político llegar a La Moneda, ya que "después de 12 años logramos algo que para nosotros es muy importante, pero particularmente para los chilenos, porque tenemos a la persona indicada para encabezar el trabajo para superar las crisis por las cuales estamos atravesando”.

Respecto a los desafíos en la región de Valparaíso, Squella sostuvo que existen materias urgentes que abordar, especialmente en seguridad y reconstrucción. "Acá en la región es especialmente gravitante el trabajar con urgencia en materia de seguridad pública, también el trabajo que hay que hacer en materia de reconstrucción. Hace dos años que muchas familias, particularmente de Viña del Mar y de Quilpué, no han tenido una solución concreta para lo que les ha tocado vivir”, afirmó.

Asimismo, indicó a Puranoticia.cl que desde el Congreso buscarán apoyar la gestión del nuevo Gobierno porque "son muchas las tareas y responsabilidades, y desde el Congreso, particularmente desde el Senado, con el honor de estar representando a todos los vecinos de la región de Valparaíso, vamos a trabajar incansablemente, codo a codo, con el Gobierno del Presidente Kast”.

Consultado por las primeras medidas que podría impulsar la nueva administración durante sus primeros 100 días, manifestó que "yo esperaría dentro de la próximas horas tener algunas noticias de algunas medidas, algunas administrativas, otras de resorte legislativo, algunas urgencias que se van a poner a ciertos proyectos de ley, que debieran, no solo como señal, sino que en el sentido de aprovechar el tiempo al máximo, gatillarse desde esta tarde en adelante".

Finalmente, Squella recalcó que "el sentido de urgencia no es un mero eslogan, como lo dijeron algunos actores de la oposición, sino que todo lo contrario, es algo fundamental para poder sacar adelante al país de las crisis en las cuales estamos inmersos”.

