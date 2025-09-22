Arturo Squella: “Si es necesario decretar estado de sitio para enfrentar al crimen organizado, no habrá complejos en hacerlo”

El presidente del Partido Republicano y candidato al Senado por la Región de Valparaíso, Arturo Squella, advirtió que Chile atraviesa un momento crítico frente al avance del narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, y aseguró que el país necesita medidas firmes y sin ambigüedades para recuperar la seguridad, el orden y la tranquilidad para los habitantes de las 38 comunas de la región.

Squella subrayó que el Estado debe contar con todas las herramientas necesarias para restablecer el orden, incluso recurriendo a la aplicación de un estado de sitio si la situación lo amerita.

“Cuando se trata de proteger la vida y la libertad de los chilenos, no puede haber titubeos y si es necesario decretar estado de sitio para enfrentar al crimen organizado, no habrá complejos en hacerlo”, recalcó.

En esa línea, sostuvo que la experiencia internacional demuestra que sí es posible recuperar la paz cuando existe decisión política. Afirmó que Chile necesita aprender de esos modelos -como el de Bukele en El Salvador- y replicar aquellas medidas que han sido eficaces en la lucha contra la delincuencia y la violencia, siempre adaptadas a nuestra realidad.

Arturo Squella también planteó la necesidad de enfrentar la inmigración ilegal con determinación, proponiendo sanciones efectivas contra quienes ingresen clandestinamente a nuestro país y para quienes colaboren en ese ilícito con traslados, alojamientos, entre otros.

Asimismo, destacó que Carabineros y las Fuerzas Armadas deben contar con un respaldo político e institucional claro, de modo que puedan ejercer el uso de la fuerza y actuar con determinación en la defensa de los derechos de las personas. “Sin orden ni seguridad no hay libertad posible, y nuestro compromiso es devolverle la tranquilidad a las familias chilenas”, señaló.

Finalmente, Squella aseguró que el Partido Republicano tiene una hoja de ruta concreta y profunda en materia de seguridad, con cambios sustanciales enfocados en devolver la paz y la tranquilidad a los chilenos, para recuperar los espacios que el crimen organizado ha ido quitándole nuestros compatriotas.

