Arturo Squella, presidente de Republicanos, desclasifica los verdaderos motivos de la negativa a ir a Primarias con Evelyn Matthei

Con el horizonte puesto en lo que ocurrirá el domingo 16 de noviembre de 2025, fecha en la que los chilenos tendrán que volcarse nuevamente a las urnas, esta vez para la Elección Presidencial y Parlamentarias, el Partido Republicano ya tiene una parte importante del camino avanzado, pues hace sólo algunos días oficializaron a José Antonio Kast como el candidato que los representará en la competencia por quedarse con La Moneda entre 2026 y 2030.

Si bien, todos sabían que el ex Diputado volvería a ser la carta presidencial de la colectividad, lo cierto es que faltaba la proclamación oficial, la que llegó el pasado 8 de enero cuando –a través de una declaración pública emanada tras el cabildo general y la comisión política de la tienda– informaron que la decisión contó con la unanimidad de sus integrantes, explicando además los motivos que tuvieron para ello.

"Estamos convencidos que ninguna de las coaliciones que han gobernado Chile, ni los candidatos que los representan o representarán en el curso de esta campaña, tienen la voluntad, los proyectos ni están dispuestos a asumir, con coraje y decisión, la responsabilidad que implica este enorme desafío", indicaron desde Republicanos.

De igual forma, desde la colectividad de derecha señalaron que “si siguen gobernando los mismos de siempre, los resultados seguirán siendo los mismos y el deterioro económico, institucional y social de Chile será irreversible. Los Republicanos somos la alternativa de cambio que el país necesita y José Antonio Kast el liderazgo que Chile requiere para recuperar el orden, el progreso económico y la paz social".

Junto a estas palabras, representantes de la tienda –incluido el propio Kast– han afirmado en reiteradas ocasiones que llegarán con su candidato directamente a la papeleta del 16 de noviembre, descartando de plano –y en todos los tonos– que no participarán en una eventual Primaria que realice Chile Vamos con sus posibles candidatos.

Justamente esta situación fue ratificada por el presidente nacional del Partido Republicano, Arturo Squella, quien en conversación con «La Entrevista» de Puranoticia.cl, explicó los motivos que sustentan esta decisión, dando a conocer –de paso– algunos detalles del plan de seguridad que preparan en caso de llegar a La Moneda. De hecho, en dicha iniciativa se funda parte importante de la argumentación republicana para descartar las Primarias.

“Este es un año interesante, con harto desafío, un año intenso. Tenemos cinco años de existencia como partido, con nueve elecciones. Hemos tenido una sobrecarga de elecciones y este año es la madre de todas las batallas. Es muy importante para el momento que vive Chile y para eso nos hemos estado preparando y ya tenemos nominado a nuestro candidato a Presidente: José Antonio Kast”, comentó Squella.

Consultado respecto a los motivos que tienen para no realizar Primarias con Chile Vamos, explicó que “hay que entender que somos un proyecto político distinto a Chile Vamos y que por algo nos salimos de ahí. Yo estuve mucho tiempo en Chile Vamos, yo fui de la UDI, y mayoritariamente quienes están en Republicanos venimos de la UDI y otros de RN”. Tras ello, sostuvo que “sería inentendible que Chile Vamos no hiciera Primarias”.

Volviendo al foco central de la pregunta respecto de las Primarias, Squella reveló que parte importante de esta decisión están en el Plan de Recuperación Territorial que elaboraron como Partido Republicano: “Durante los últimos tres años y medio hemos estado trabajando en qué vamos a hacer para devolverle la seguridad a Chile. Es una tarea difícil porque nos hemos propuesto no sólo bajar los índices de victimización, revictimización o de temor. Queremos volver a ser el país más seguro de Latinoamérica”, comenzó diciendo el presidente de este partido de derecha.

Luego, precisó que “nos fuimos a El Salvador a estudiar lo que se hacía, estudiamos el trabajo legislativo y la parte operativa, con jefes de policías, con el Ministro de Seguridad y Justicia, con el Ministro de Defensa. Nos fuimos a Hungría a ver cómo disminuyó el ingreso ilegal de migrantes. Luego. a Italia a ver el sistema penitenciario. Entonces logramos construir y diseñar un Plan de Recuperación Territorial, que apunta a encarcelar a personas, con aparataje de cambios. El Centro de Confinamiento para Terrorismo y Crimen Organizado, cárcel de El Salvador, se construyó en un año y eso es fundamental: la rapidez con la que descomprimes. Hoy tenemos plaza para 42 mil internos, que son las personas en régimen cerrado, pero queremos llegar a 100 mil”.

En ese sentido, manifestó que “lo que vamos a proponerle a los chilenos es un cambio sustancial y radical respecto de cómo se entiende la manera en que abordas el tema penal, cómo tratas a los privados de libertad y otros elementos donde saldrán varias instituciones con una mala comprensión de los derechos fundamentales y se generará un debate intenso, donde creemos que no se zanjará en las salas de clases o en los estudios de opinión, donde ese grupo intelectual está sesgado por una buena pega de la izquierda internacional de metértelo en la cabeza. Nosotros tenemos que ir a la gente y esos son los 15 millones habilitados para votar y si fuéramos a una Primaria llegaremos sólo a 1 millón de personas con suerte. Es imposible que alcancemos, en ese tiempo y con ese nivel de expansión, el proponer este cambio sustantivo”.

Squella también comentó a «La Entrevista» de Puranoticia.cl que “queremos que los 15 millones de chilenos que hoy tienen entre ceja y ceja que haya un cambio sustantivo, que efectivamente es correcto que los chilenos decidamos que estas personas no tengan acceso a visitas, que no tengan salidas, que no tengan pertenencias al interior del recinto penitenciario y que tengan penas que van mucho más allá de lo que hoy tenemos, y esta es una decisión que los chilenos tienen que tomar”.

“El convencimiento con el que llegamos desde El Salvador es cuál es la clave: la determinación de la persona que está encabezando. El Presidente, el día de mañana, no tengo ninguna duda, que quien aplique el Plan de Recuperación Territorial, lo van a perseguir hasta el cansancio, no va a poder salir del país, va a tener un costo gigante. No me imagino en Chile persona dispuesta a vivir eso de la manera en que José Antonio sé que está dispuesto”, agregó el ex Diputado de la UDI.

Pero aunque desde el Partido Republicano son enfáticos en afirmar que no participarán de alguna Primaria de Chile Vamos, también lo son claros en adelantar que en caso de que José Antonio Kast no avance a segunda vuelta, se sumarán a la candidatura del sector que avance al balotaje, ya sea Evelyn Matthei o Johannes Kaiser. “Por de pronto, Evelyn Matthei se sumó a trabajar por Kast en la segunda vuelta. Ahora le toca a ella ser candidata y me da la impresión que se comportará de la misma manera como lo hizo. Con Johannes Kaiser, qué decir… si tenemos una muy buena relación y le gustaría que José Antonio fuera presidente de Chile si no es él. Y nosotros qué decir, no nos perdemos en eso”, sentenció el timonel de la colectividad de derecha.

