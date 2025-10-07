Arturo Squella plantea que la meta de Republicanos y Kast es que "Chile vuelva a ser el país más seguro de Latinoamérica"

Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, afirmó que la prioridad en materia de seguridad pública del proyecto que encabeza el candidato presidencial José Antonio Kast, es que “Chile vuelva a ser el país más seguro de Latinoamérica”, con metas exigentes para lograreste objetivo, de un alto estándar y que van acompañadas de un trabajo serio y responsable para que Chile vuelva a recuperar el orden, la paz y la seguridad.

Durante el año 2024, el candidato al Senado por la región de Valparaíso viajó a El Salvador a conocer el exitoso modelo aplicado por el gobierno de Nayib Bukele, donde pudieron conocer la realidad penitenciaria y las medidas que lograron reducir el avance del crimen organizado y de las organizaciones criminales.

“En El Salvador pudimos conocer cómo desde políticas públicas se puede controlar efectivamente el avance de la criminalidad y del narcotráfico, con determinación y coraje, medidas que son aplicables a nuestra realidad, como la construcción de una cárcel de máxima seguridad donde los reos más peligrososcuenten con alimentación, ropa y un lugar donde dormir, pero donde no tendrán visitas, ni encomiendas y tendrán que vestir con uniformes”, dijo Squella.

En esa misma línea indicó que “es clave decirle a los chilenos que sí se puede sacar del país a los delincuentes extranjeros o mantenerlos en la cárcel de forma definitiva, que sí podemos ganarle al Tren de Aragua y a las organizaciones criminales, ese será nuestro único norte y trabajaremos durante los próximos cuatro años en ello”.

Asimismo, señaló que “vamos a devolverle a los chilenos los espacios que la delincuencia y los narcotraficantes se han tomado, queremos que las plazas y los espacios públicos vuelvan a ser de las familias, que vuelvan a sentir tranquilidad al circular por la noche y que nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad tengan el respaldo que necesitan para actuar y aplicar la Ley”.

El presidente del Partido Republicano y candidato a Senador por la región de Valparaíso, también indicó que “nos estamos preparando para gobernar durante los próximos cuatro años con José Antonio Kast, teniendo como eje principal recuperar la seguridad, porque sin seguridad no hay libertad, orden, ni desarrollo económico, que es lo que necesitamos para que los chilenos vuelvan a tener esperanza”.

PURANOTICIA