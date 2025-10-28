Arturo Squella lidera la carrera senatorial en la oposición, según encuesta Feedback: "Estas tres semanas son fundamentales"

La reciente encuesta Feedback de octubre posiciona a Arturo Squella, presidente del Partido Republicano y candidato a Senador por la región de Valparaíso, como el postulante de oposición con mayor respaldo ciudadano en la zona, consolidándose como una figura altamente competitiva de cara a las Elección Parlamentaria.

De acuerdo con el estudio, realizado entre el 18 y 22 de octubre sobre una muestra nacional de 3.252 casos y 599 a nivel regional en las 32 comunas, el dirigente de derecha alcanza un 13,3 % de preferencia, superando a los demás candidatos del sector, quedando como el hombre fuerte del bloque en la región de Valparaíso.

Tras conocer los resultados, Arturo Squella indicó que “valoramos los resultados de la encuesta Feedback, que solo confirma lo que hemos estado sintiendo durante las últimas semanas en las calles de la región: las personas quieren orden, seguridad y progreso económico. Creemos que estas tres semanas son fundamentales. Al igual que en la Elección Presidencial, es muy importante que en la elección de senadores de la región de Valparaíso sea la oposición quien lidere y no el Partido Comunista”.

El estudio muestra, además, que el 58,5% de los encuestados en Valparaíso se muestra totalmente decidida por su preferencia electoral, mientras que un 22,6% se mostró “algo decididas”. Con estos resultados, Arturo Squella se perfila como el candidato de la oposición que lidera la carrera: “Seguiremos recorriendo cada comuna de Valparaíso, llevando el mensaje de La Fuerza del Cambio y de nuestro candidato presidencial José Antonio Kast porque Chile necesita orden, paz y decisiones firmes para lograrlo”, señaló.

De acuerdo a estos resultados, los senadores electos por Valparaíso serían: Arturo Squella y Julio Martínez, del pacto Cambio por Chile; Andrés Longton, de Chile Grande y Unido; Karol Cariola y Diego Ibáñez del pacto oficialista Unidad por Chile.

“Seguiremos trabajando intensamente por transmitirle a todos los vecinos que efectivamente se puede hacer un cambio radical si es que tenemos mayoría en el Congreso y en el caso mío representando a la región en el Senado”, finalizó Squella.

