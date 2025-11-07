Arturo Squella en cierre de campaña de Kast en Viña: "Tenemos que superar la votación de Jara en primera vuelta y llegar primeros"

En la Avenida Perú, detrás de la plaza Colombia en Viña del Mar, se realizó el cierre de campaña regional de José Antonio Kast y los candidatos republicanos al Congreso en la región de Valparaíso.

Más de 2.500 personas participaron en la actividad, que contó con la presencia del presidente del Partido Republicano y candidato al Senado, Arturo Squella; los diputados y candidatos a la reelección Chiara Barchiesi y Luis Fernando Sánchez; además de Alberto Soto y Soledad Loyola, candidatos al Senado; y Manuel Millones, Benjamín Lorca, Rafael González, Ángela Carrasco y Sebastián Zamora, candidatos a diputado por los distritos 6 y 7.

Durante su intervención, José Antonio Kast envió un mensaje de esperanza y compromiso a los asistentes: “Les puedo reiterar que todo va a estar bien, que vamos a estar con los que más sufren, con los que tienen más temor, con los que viven la angustia de enfermarse o quedarse sin empleo. Y les digo fuerte y claro: no les vamos a fallar. Nos vamos a jugar el todo por el todo por nuestra patria”.

Por su parte, Arturo Squella hizo un llamado a concentrar las fuerzas del sector en torno a la candidatura presidencial de Kast: “Hoy le hablamos a todos los chilenos que se oponen a este gobierno y a la candidata de la continuidad, Jeannette Jara. Es fundamental concentrar los votos en José Antonio Kast. Tenemos que superar la votación de Jara en primera vuelta y llegar primeros, para que el 14 de diciembre podamos celebrar un triunfo con mayoría en ambas cámaras y con José Antonio Kast como presidente de Chile”.

“Hoy efectivamente se puede soñar con vivir en un país tranquilo. Podemos volver a ser el país más seguro de Latinoamérica, y ese es el mensaje de esperanza que hemos transmitido junto a José Antonio Kast”, aseguró el presidente del Partido Republicano.

En su discurso de cierre, el candidato presidencial reafirmó su convicción de que el orden y la seguridad pueden recuperarse: “A quienes dicen que el narco nos ganó o que las fronteras no se pueden cerrar, les decimos que no sigan mintiendo. Porque eso ha ocurrido porque han sido incapaces, ineficientes. Sí se puede y lo vamos a hacer con la fuerza de todos los que están acá. Porque esto no es el trabajo de una persona, es el trabajo de un equipo, de ese equipo que tiene esa fuerza que va a estar representada en el Parlamento”, aseguró José Antonio Kast.

