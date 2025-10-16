Arturo Squella: “Con decisión política y fuerza del Estado, vamos a recuperar la frontera”

Arturo Squella, presidente del Partido Republicano y candidato a senador por la región de Valparaíso, aseguró que el Plan Escudo Fronterizo será la primera gran señal de autoridad de un eventual gobierno de José Antonio Kast.

"Chile atraviesa por la peor crisis de seguridad en décadas, donde las familias viven con miedo a ser víctimas de un delito y, lamentablemente, muchos de ellos son cometidos por migrantes en situación irregular”, sostuvo el candidato.

De igual forma, indicó que "Chile no puede seguir teniendo el nivel de descontrol en las fronteras. Hoy el crimen organizado, los narcotraficantes y delincuentes, ingresan a territorio nacional de manera absolutamente descontrolada. Esto a partir de marzo se acabó, porque vamos a recuperar nuestras fronteras con decisión política y toda la fuerza del Estado”.

Squella enfatizó que las propuestas de Republicanos no se tratan solo de mayor infraestructura, sino de voluntad política real para resguardar nuestra soberanía: “Lo que no ha tenido este gobierno y otros es coraje. Nosotros sí vamos a usar todas las herramientas del Estado para impedir el ingreso ilegal, expulsar a quienes violan nuestra ley y respaldar a las Fuerzas Armadas y Carabineros sin complejos”, aseguró.

El Plan Escudo Fronterizo contempla acciones como blindaje físico total en los puntos críticos como zanjas, radares térmicos, cercos electrificados, drones y torres de vigilancia para cerrar todos los pasos ilegales; control militar y policial permanente.

Asimismo, recalcó que el control de la frontera no solo se dirige a quienes entran, sino también a quienes facilitan y financian la irregularidad. “El que arriende, transporte, contrate o dé trabajo a ilegales va a ser sancionado, así como también se acabarán los privilegios en salud, educación y vivienda para extranjeros ilegales”.

“Quienes crucen nuestras fronteras irregularmente y violen nuestra soberanía estarán cometiendo un delito. Se terminarán las regularizaciones y empadronamientos masivos. Los extranjeros condenados por delitos asociados al crimen organizado cumplirán su condena en Chile, en cárceles de máxima seguridad y sin beneficios, sin visitas y sin privilegios. Cerraremos la puerta al Tren de Aragua y se abre a la ley, el orden y al progreso económico”, finalizó.

PURANOTICIA