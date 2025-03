Arturo Squella competirá por el Senado de Valparaíso, adelanta eventual lista con Kaiser y emplaza a Chile Vamos por segunda vuelta

El 2025 es un año de importantes comicios en Chile, con noviembre como mes donde se definirá la primera vuelta de la Elección Presidencial, además de la Elección Parlamentaria, instancia donde los habitantes de la región de Valparaíso deberán escoger a sus 16 nuevos Diputados y a sus 5 nuevos Senadores.

Justamente esta última disputa electoral asoma como «la madre de todas las batallas» a nivel legislativo, considerando que la zona es muy apetecida por reconocidas figuras del mundo político que ven aquí una gran oportunidad de brillar.

Es bajo este contexto que se conoció uno de los más que seguros nombres que presentará el Partido Republicano para competir por la Cámara Alta en la Quinta Región: nada más y nada menos que su presidente nacional, Arturo Squella Ovalle.

Fue el propio timonel de la tienda de derecha quien confirmó a Puranoticia.cl que tiene la intención de competir y, sobre todo, que cuenta con el apoyo y la autorización de su familia: "Cuando estuve en el estudio con mi señora (...) en directo, me preguntas si yo iba de candidato al Senado por Valparaíso, y ella lo toma por sorpresa porque era una conversación pendiente. Nos subimos al auto y estuvimos todo el verano conversando, así que tengo luz verde por parte de la familia, así que probablemente seré candidato", indicó el dirigente al programa «Hora de Noticias».

De igual forma, explicó su decisión señalando que "además, por un tema de fondo, es que en gran medida el trabajo que hemos estado elaborando estos cuatro años para convertir a Chile en un país seguro –ojalá el más seguro de Latinoamérica– tiene una patita legislativa que es clara. Yo he estado desde el día uno en ese trabajo con José Antonio Kast, y muy probablemente mi mejor rol durante los años siguientes va a ser precisamente en el Congreso, así que es de esperar que se ratifique por parte del Comité Electoral (del partido), pero por lo menos desde la casa ya tenemos luz verde".

EMPLAZAMIENTO A CHILE VAMOS

Junto a reafirmar que descartan participar en una Primaria Presidencial con Chile Vamos (donde José Antonio Kast competiría con Evelyn Matthei), Squella recordó que "lo que vamos a proponer en materia de seguridad pública es tan profundo, radical y genera un cambio tan sustantivo en la manera en que se da tratamiento a la criminalidad en el país, que es fundamental plantearlo de Arica a Punta Arenas, a todos los rincones, a los 15 millones de personas habilitadas para votar y eso se logra en noviembre".

Luego, el timonel de Republicanos emplazó directamente a la otra "alma" de la derecha, diciendo que "lo que sí es necesario –porque he escuchado mucho a Chile Vamos hablar todavía, pese a que saben que nosotros tomamos el camino de la primera vuelta y ellos aún hablan de Primarias– es cambiar el foco e invitarlos a que se pronuncien sobre un apoyo irrestricto al candidato de la oposición que pase a segunda vuelta. Eso si es claro. Si hay algo que nos tiene que unir es ganarle a la izquierda, a la continuidad del Gobierno de Gabriel Boric y el compromiso de todos, de manera pública, de todos los líderes de la oposición, tiene que estar dado en esa línea. El mismo día de la elección de primera vuelta, se suman todos a la campaña que pase a segunda vuelta".

De igual forma, dijo que "aprovecho la tribuna de Puranoticia para planteárselo a los vecinos de la región, pero no basta que el Partido Republicano asuma ese compromiso, sino que tienen que asumirlo todos los partidos, todos los líderes de opinión. Hemos puesto el ejemplo del jefe programático en materia económica de Evelyn Matthei, que hace cuatro años se jactaba de no haber votado por José Antonio Kast. Episodios así no pueden repetirse. Y le pedimos públicamente a Ignacio Briones y a tantos otros que han tenido dudas, sea con José Antonio Kast, Johannes Kaiser o quien fuera que pase a segunda vuelta, que tengan a Chile por delante y que hagan ese compromiso público. Eso sí que es unidad, eso es lo que buscamos, unidad de propósito para ganarle a la izquierda y empecemos a enmendar el rumbo de este país".

NO LE TEMEN A BACHELET

Consultada su opinión respecto a la más que segura baja de Michelle Bachelet de la competición por la Presidencia de Chile 2026-2030, Arturo Squella manifestó que "nosotros, para ser francos, queríamos competir con ella. (...) Queríamos competir con Michelle Bachelet porque se puede constatar el daño que hizo su segundo Gobierno, que hoy es de una claridad total. Cuando decían que era muy importante para las políticas sociales el recaudar más, y se hizo una reforma tributaria, dañando severamente la economía. Y ahí están los resultados: no se recaudó lo que se esperaba, no se pudieron impulsar políticas públicas sociales y se hizo un daño a la economía, condenándola a crecer al 1% o 2%. En educación, se decía eso de quitarle los patines a los que los tenían. Pero más allá de la mala frase, se hizo una reforma profunda en selección y en cosas que hoy los padres sufren a diario y no hay una persona en Chile que considere que el cambio fue para bien. Entonces uno podría con cosas concretas enfrentar esa campaña, pero ella sigue siendo una tremenda candidata".

Tomando en cuenta que el factor Bachelet une a la izquierda, al menos más de lo que se ve en la derecha, el dirigente de Republicanos plantó que "yo no veo eso como un problema. Que haya tres candidatos competitivos es algo positivo y no debemos tenerle miedo a la competencia. La repercusión de los tres en primera vuelta en las elecciones parlamentarias es total. Si queremos ser mayoría en la Cámara y en el Senado es muy bueno el escenario, siempre y cuando no haya riesgo de que gane uno de izquierda en primera vuelta, cosa que yo descartaría de plano porque habrán tres o cuatro candidatos, algunos pequeños, tipo Artés o Marco Enríquez-Ominami que tiene fuerza en redes; y no me sorprendería que haya dos competitivos".

"Esa es una de las bondades que pudo haber tenido Michelle Bachelet, pero el gran compromiso que tienen que hacer los líderes de la oposición, todos tienen que comprometerse a votar por quien pase a segunda vuelta y eso tiene que ser público y ahora. Esa es una verdadera joya para salvaguardar nuestro interés de gobernar y volver a recupera el país que se extravió durante los últimos años. Teniendo eso, la competencia es buena y sana", continuó en su análisis con nuestro medio.

LISTA CON KAISER

Por último, el ex parlamentario por la provincia de Marga Marga abordó el fenómeno provocado por el diputado Johannes Kaiser, de quien dijo que "nosotros tuvimos conversaciones hace algunas semanas, mitad del verano, pero informales aún".

"Tenemos buena relación con él, conversamos cotidianamente y estamos súper claros en el diagnóstico de lo que está pasando en el país, cuáles son las medidas que se deben implementar –particularmente desde el Congreso– y quedamos en tener conversaciones formales a partir de este mes de marzo, donde quedamos ir afinando un eventual acuerdo de las listas parlamentarias", continuó.

"Eso creo que es positivo para todos quienes se sitúan sin complejos en la derecha y no tienen temor de plantear sus ideas para mejorar las condiciones del país y tendrán una lista muy competitiva para elegir a sus candidatos al Parlamento", sentenció.

