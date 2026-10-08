Arresto domiciliario nocturno para conductor acusado de atropellar y dar muerte a conocido empresario en Cartagena

Sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno quedó el conductor del camión que atropelló y dio muerte al empresario Jaime Montero Jaramillo en Cartagena, hecho ocurrido el lunes 5 de octubre en la ruta G94-F, sector Lagunillas.

Lo que se sabe hasta el momento es que el hombre de negocios detuvo la marcha de su automóvil, encendió las luces de emergencia y descendió de su automóvil, momento en que fue atropellado por un camión que transitaba hacia la zona costera.

El empresario ligado al rubro de la inversiones perdió la vida de manera instantánea, por lo que la Fiscalía local de San Antonio instruyó diligencias a la SIAT de Carabineros, que permitieron dar con el paradero del camión, cuyo conductor se dio a la fuga.

El presunto responsable del atropello fue hallado en una empresa de San Antonio, donde fue detenido. Asimismo, en el lugar se corroboraron los daños en la parte delantera del camión, los cuales son compatibles con el atropello registrado días atrás.

Durante la audiencia de formalización se le comunicaron los cargos por atropello con resultado de muerte, hecho agravado por su fuga del lugar. Debido a esta situación, se decretó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Fiscalía se informó que se está a la espera de los informes de la SIAT para establecer las circunstancias del hecho, aunque ya se determinó que su muerte se produjo por shock hipovolémico, politraumatismo y traumatismo encéfalocraneano.

De igual forma, lo que resta saber es por qué el empresario de 63 años detuvo la marcha de su automóvil y descendió de él en plena carretera de Cartagena, hecho que tendrá que ser dilucidado a través de las pericias efectuadas por Carabineros.

(Imagen de referencia)

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