El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en Chile atraviesa una etapa clave, marcada por el interés de grandes compañías tecnológicas internacionales y la definición de estrategias a nivel estatal. A la firma de una declaración de intenciones entre el Ministerio de Ciencia y OpenAI se suma el anuncio de Amazon sobre la instalación de tres centros de datos en el país, iniciativas que refuerzan el posicionamiento de Chile como un polo tecnológico en Latinoamérica.

En este contexto, el académico del Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo (UDD), Germán Gómez, analizó en entrevista con Puranoticia.cl el alcance de estas alianzas y el impacto que podrían tener las nuevas tecnologías en el mercado laboral, durante una entrevista radial. En relación con el acuerdo suscrito con la empresa creadora de ChatGPT, el especialista explicó que el documento contempla la colaboración en la capacitación de funcionarios públicos, la agilización de procedimientos estatales y el apoyo a emprendimientos nacionales.

"Lo que se firmó por parte de la ministra de Ciencia fue esta declaración de intenciones de fortalecer que OpenAI ayude a Chile en tres dimensiones. Una tiene que ver con la capacitación a funcionarios del Ministerio de Ciencia. Otro ayuda en la agilización de ciertos procedimientos dentro del Ministerio. Y la ayuda o el soporte que se le pueda dar desde OpenAI a emprendimientos chilenos. Son esas tres dimensiones de ayuda en esas, en esos campos principalmente. Pero es una declaración de intenciones, más que un contrato", explicó Gómez.

En cuanto a la expansión de la infraestructura tecnológica, el académico destacó que Chile ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en número de centros de datos, por detrás de Brasil. Este posicionamiento responde a una combinación de factores estratégicos, entre ellos la conectividad que ofrecen los cables submarinos, la disponibilidad de energías renovables en el norte y las bajas temperaturas del sur del país, condiciones que contribuyen a disminuir los costos operativos y de refrigeración de los servidores.

"Es relevante para Chile porque eso nos permite, para las diferentes digitalizaciones, para diferentes tipos de trabajos, tener los datos cerca. Poder trabajar cerca y poder tener estas tecnologías, de (...) poder aportar, de cierta forma, a la digitalización que se está llevando principalmente en el tema de la IA", señaló el académico.

Respecto a las preocupaciones por el eventual reemplazo de puestos de trabajo, Gómez sostuvo que estas herramientas no operan de manera completamente autónoma, sino que requieren de instrucciones y supervisión humana. En ese sentido, planteó que la inteligencia artificial también representa una oportunidad de reconversión laboral, especialmente para profesionales mayores de 40 o 50 años, cuya experiencia les permite reconocer qué procesos pueden optimizarse al interior de las empresas y proporcionar el contexto necesario para evitar errores o respuestas imprecisas de los sistemas.

"La experiencia que traen estas personas al utilizar IA es muy valiosa, sobre todo en el rediseño de diferentes procesos dentro de la compañía. Porque son los que mejor conocen cómo funciona la empresa, estuvieron en parte involucrados en cómo se diseñaron los procesos y saben cuáles fueron las restricciones, que ahora con inteligencia artificial no las tienen. Entonces, lo que más da valor hoy en día es el rediseño de procesos dentro de las empresas. Y estas personas en el rango etario (...) son las personas que más tienen información y contexto para poder enfrentar esos rediseños", afirmó.

Por otra parte, el investigador advirtió sobre las limitaciones de los modelos actuales, que se entrenan principalmente con información que no necesariamente representa la realidad latinoamericana. Según indicó, apenas cerca del 3 % de los datos utilizados provienen de Latinoamérica, lo que evidencia la importancia del criterio humano y del conocimiento especializado para obtener respuestas contextualizadas. En esa línea, destacó iniciativas gratuitas del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), como la plataforma "Hazlo con IA", que orienta a los usuarios de acuerdo con sus respectivos perfiles laborales.

"Resulta que estos modelos de inteligencia artificial realmente se entrenan con datos, y son datos que básicamente están en la Internet, pero no son todos los datos. De hecho, se hizo un estudio y alrededor del 3% de los datos que se utilizan son de Latinoamérica. Entonces, ya ni nos imaginamos cuánto de Chile es más pequeño. Entonces, la información que tiene la IA sobre nuestra cultura, nuestra forma de hacer las cosas, es muy pequeña. Entonces, cuando tú le preguntas a la IA sobre algo muy particular que pasa en mi región, ¿qué pasa? No lo va a saber, se lo va en general a inventar. Pero si yo tengo atrás a alguien que realmente sabe del tema, cuando además de hacer la pregunta, da el contexto, la IA se potencia mucho. Entonces, esa es la gracia de tener los expertos", sostuvo.

De esta manera, el análisis del especialista plantea que Chile cuenta con condiciones favorables en conectividad e infraestructura para consolidarse como un referente tecnológico en la región. Sin embargo, advierte que el verdadero impacto económico y laboral de la inteligencia artificial dependerá de la capacidad del país para fortalecer la capacitación, impulsar la reconversión profesional y aprovechar las nuevas herramientas mediante su integración con el conocimiento y la experiencia humana.

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