Una serie de deficiencias en el manejo de medicamentos e insumos clínicos detectó la Contraloría Regional de Valparaíso en el Hospital de Quilpué, tras una investigación especial que examinó las diferencias de inventario y los procedimientos de almacenamiento, eliminación y control de estos productos durante los años 2023 y 2024.

Los resultados de la fiscalización quedaron establecidos en el Informe Final de Investigación Especial N° 137 de 2026, documento al que accedió Puranoticia.cl y que advierte una serie de problemas en distintas dependencias del recinto asistencial de la Ciudad del Sol, incluyendo bodegas, farmacias y el Servicio Dental, además de debilidades en los mecanismos de registro y resguardo de los bienes institucionales.

Entre los hallazgos más relevantes, el organismo contralor constató que los inventarios físicos realizados en bodegas y farmacias presentaban discrepancias respecto de los registros institucionales, algunas de las cuales permanecían pendientes de conciliación. Por ello, instruyó al establecimiento a regularizar sus registros, identificar documentalmente las causas de las diferencias e implementar controles que permitan mantener información completa y oportuna sobre los movimientos de existencias.

El informe de la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado también estableció que las operaciones de recepción, custodia, registro y entrega de medicamentos e insumos clínicos en distintas unidades asistenciales eran realizadas por diversos funcionarios, sin una designación formal y uniforme de encargados titulares y subrogantes.

De igual forma, el informe da cuenta que el Servicio Dental no contaba con mecanismos suficientes para registrar y controlar los insumos clínicos una vez distribuidos desde la bodega central hasta los espacios donde eran utilizados.

PRODUCTOS VENCIDOS

Otro de los aspectos observados por Contraloría tiene relación con las condiciones en que se mantenían medicamentos e insumos clínicos. La investigación constató la existencia de cajas y productos almacenados sin una organización que facilitara su identificación, en estantes y cajones sin sistemas de cierre y ubicados en espacios compartidos o de acceso público, sin que se acreditaran medidas suficientes de vigilancia, control de acceso y custodia de llaves.

Especial preocupación generó la situación de los contenedores utilizados como extensión de la bodega central, debido a que carecían de sistemas adecuados de ventilación y mecanismos de control y monitoreo de temperatura.

En particular, en el contenedor D se almacenaban insumos clínicos junto con medicamentos, sin que fuera posible asegurar el cumplimiento de las condiciones de conservación establecidas para esos productos, lo que, según el informe, generaba riesgos para su estabilidad, calidad y eficacia.

La fiscalización también detectó escombros y mobiliario en desuso en un sector contiguo al contenedor B, utilizado como extensión de la bodega de farmacia e insumos médicos. Esta situación afectaba las condiciones de orden, limpieza y resguardo del área, generando riesgos sanitarios y operacionales.

Las observaciones alcanzaron igualmente al Servicio Dental, donde se encontraron implantes y otros insumos odontológicos almacenados en un mueble utilizado por la jefatura de esa unidad, junto con efectos personales y sin condiciones suficientes de separación física, rotulación y resguardo diferenciado.

Además, se identificaron unidades de gutapercha vencidas entre los años 2023 y 2024, junto con otros insumos caducados que permanecían almacenados sin segregación ni rotulación y mezclados con existencias vigentes.

Frente a este escenario, Contraloría instruyó realizar un levantamiento extraordinario de los productos vencidos o próximos a vencer, acreditar su segregación, retiro de baja y eliminación conforme a los procedimientos institucionales.

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

A partir de las irregularidades detectadas en materia de control, resguardo, custodia y almacenamiento de medicamentos, insumos clínicos, inventarios y otras materias, el organismo fiscalizador instruyó al Hospital de Quilpué iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas.

Esta medida se suma a la instrucción de adoptar las acciones necesarias para concluir oportunamente el sumario administrativo que ya había sido iniciado mediante una resolución exenta de mayo, relacionado con las diferencias de inventario correspondientes a los años 2023 y 2024.

El establecimiento también deberá implementar medidas de control vinculadas con la gestión de inventarios y la depuración de sus registros, además de acreditar ante Contraloría las acciones ejecutadas y sus resultados.

RESPUESTA DEL HOSPITAL

Una vez conocidos los alcances del informe, Puranoticia.cl tomó contacto con el equipo de comunicaciones del Hospital de Quilpué, que informó respecto del Informe de Investigación Especial N° 137 de 2026, emitido por la Contraloría General de la República, que "durante el proceso de fiscalización, entregó los antecedentes y respuestas requeridos al órgano contralor".

De igual forma, indicaron que "parte importante de las observaciones formuladas se relaciona con las limitaciones de infraestructura del actual Hospital de Quilpué, particularmente en lo referido a las condiciones de almacenamiento, custodia y seguridad de medicamentos e insumos en los servicios clínicos. Estas condiciones serán abordadas con el traslado al Hospital Provincial Marga Marga, que cuenta con infraestructura, espacios y sistemas de seguridad adecuados para dichos procesos".

Considerando la inminente apertura del nuevo establecimiento en Villa Alemana, "se espera sostener reuniones de trabajo conjuntas con el organismo contralor para evaluar aquellas medidas que resulta factible implementar en las actuales dependencias y aquellas cuya materialización estará asociada al traslado al nuevo hospital, sin perjuicio del cumplimiento de las instrucciones impartidas por Contraloría".

Asimismo, recalcaron que el Hospital Provincial Marga Marga se encuentra en fase de implementación de un sistema integrado de gestión de recursos (ERP), que permitirá "fortalecer los mecanismos de control de inventarios, optimizar los niveles de stock, prevenir quiebres de abastecimiento y vencimientos, y mejorar la trazabilidad de medicamentos e insumos clínicos".

Finalmente, aseveraron que como institución, "reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las disposiciones del organismo contralor, el adecuado resguardo de los recursos públicos y la seguridad de nuestros pacientes".

Vale hacer presente que la investigación especial se originó a partir de una presentación efectuada por una representante de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) de Quilpué, en la que se denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con pérdidas o diferencias de bienes inventariables, detectadas a partir de informes de inventario realizados en la bodega de farmacia e insumos durante 2023.

PURANOTICIA