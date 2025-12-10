Aroldo Maciel vaticina seguidilla de sismos en el norte de Chile y megaterremoto en Japón: "Se espera que algo monstruoso pueda pasar"

El fuerte sismo de magnitud 7,5 registrado en la costa oriental de Aomori, en Japón, con una profundidad de 54 kilómetros, volvió a encender las alertas internacionales sobre el comportamiento sísmico en el Pacífico. El movimiento telúrico, ocurrido durante las últimas horas, no solo sacudió a la isla asiática, sino que reactivó proyecciones y análisis en torno a posibles efectos en otras zonas del cinturón de fuego.

En conversación con Puranoticia.cl, el investigador brasileño y pronosticador de sismos, Aroldo Maciel, aseguró que el evento en Japón podría anticipar un escenario más amplio. “Estos eventos que ocurrieron en Japón seguramente tienen que ver con los próximos o con un panorama que viene la próxima semana”, señaló, al plantear que la actividad sísmica podría tener repercusiones en distintos puntos del Pacífico.

A su juicio, el país nipón podría enfrentar un megaterremoto en los próximos días, mientras que en Chile –especialmente en la zona norte– podría comenzar una seguidilla de sismos. A esto se suma California, en Estados Unidos, donde también se proyecta la posibilidad de un movimiento de mayor magnitud, siempre dentro de los escenarios que el investigador vincula al reciente sismo en territorio ocurrido en suelo japonés.

SISMOS EN CHILE

"Los eventos que ocurrieron en Japón ya desatan una serie de eventos en San Francisco, donde la gente tiene un poco de preocupación por estos eventos que están ocurriendo. En la madrugada empezó a llegar esta energía a la región de Atacama, que es algo que nosotros planteábamos. Sobre lo que están diciendo los científicos de Japón, ahí se espera hace muchos años un megaterremoto. Lo que pasa es que algunos kilómetros al norte de donde ocurrió el 7,5 igual hay más fallas en la parte norte de Japón, y ahí se espera que algo monstruoso pueda pasar en cualquier momento", indicó Maciel.

También explicó a Puranoticia.cl que "una de los primeras correlaciones que hicimos fue que todo lo que pase en Japón puede colapsar a los estadounidenses. Japón siempre tiene correlación con Alaska y Vancouver, pero cualquier evento que ocurra en la bahía de San Francisco, de 3 o de 4, genera mucho susto, a diferencia de Chile que con un 6 la gente sigue durmiendo. Pero en California un 4 asusta muchísimo a la gente. Hace como seis años, un evento que ocurrió lejos de California, elevó un tsunami que acabó destrozando toda la parte de San Francisco, con incendio y con todo".

Volviendo al sismo de magnitud 7,5 registrado en Japón, el investigador brasileño manifestó que "yo creo que muchas cosas tendríamos que hablar ahí por las próximas semanas, incluso de que la energía puede llegar igual a Chile, no solo por el tsunami. Chile puede ser afectado por una seguidilla de sismos en los próximos días".

Consultado por las zonas donde se producirían estos temblores continuos, Aroldo Maciel expresó que "llegarían a la región de Atacama y también a La Serena y a Coquimbo, pero la parte que tiene la alta correlación está en Atacama y en el lado argentino".

CINTURÓN DE FUEGO

El reciente escenario sísmico en Japón abrió un fuerte debate, luego del terremoto 7,5 que remeció la zona de Aomori. Según explicó Aroldo Maciel, la situación ha generado preocupación dentro de la comunidad científica japonesa, que mantiene la expectativa de un evento mayor. “Todos los científicos en Japón tienen la idea de que viene el gran evento que va a partir a Japón por la mitad. Entonces esto es algo que ellos ya esperan”, comentó, al recordar que ya ha enfrentado secuencias sísmicas similares.

También mencionó que la memoria colectiva del país asiático vuelve al 2011, cuando el megaterremoto de Sendai fue precedido por una cadena de sismos menores. Sobre el momento actual, sostuvo que "parece que este escenario está así ahora. Tocó ahí un 7,5, algunas horas después un 6,6, y ahora la gente entró en alerta máxima (…) lo que esperan ahí podría mover a todo el país de Japón”. Asimismo, afirmó que las autoridades evitan alarmas mayores: “Un megaterremoto están esperando. Cuando notifican no hablan tanto de magnitud porque no quieren dejar a la gente asustada”.

El brasileño recordó que fenómenos de gran magnitud en un punto del cinturón de fuego pueden relacionarse con actividad posterior en otros países. “Cuando empecé, los científicos decían que un terremoto no tiene que ver con otro, pero la gente común empezó a ver que sí”, indicó. “Ya empezó la seguidilla de sismos en San Francisco”, sostuvo Maciel, quien advirtió a Puranoticia.cl que “seguramente esta energía estará llegando a La Serena y Atacama en las próximas horas”.

Por último, planteó que, según su lectura de la actividad reciente, podría esperarse un comportamiento sísmico más amplio en los próximos días dentro del cinturón de fuego. “Vamos a decir que en las próximas 24 horas esta energía que tocó Atacama sigue para la parte del sur y así sigue el círculo”, señaló, destacando que Chile está habituado a este tipo de fenómenos. “Seguramente la energía viene, algo a lo que ya estamos acostumbrados en Chile. Va a temblar, eso es 100% seguro”, cerró.

PURANOTICIA