Aroldo Maciel precisa detalles de posible terremoto esta semana en el norte y anuncia otro evento devastador: "Está muy cerca"

A través de un live en sus redes sociales, el especialista brasileño en monitoreo sísmico, Aroldo Maciel, dio a conocer que antes del miércoles 16 de julio se registrará un fuerte terremoto en el norte de nuestro país, el cual tendría magnitudes de entre 7,6 y 8,4.

Como era de esperar, este anuncio –que también implicaría a la zona central de Perú– causó gran revuelo y preocupación entre sus seguidores, quienes advirtieron que la fecha entregada por el experto está prácticamente a la vuelta de la esquina.

Es por este motivo que Puranoticia.cl conversó con Aroldo Maciel, quien precisó esta información entregada en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, afirmando que su anuncio tiene relación con el terremoto de 7,5 en el paso Drake, en el extremo sur de nuestro país, evento ocurrido el viernes 2 de mayo de 2025.

"Este aviso es por un evento ocurrido en paso de Drake hace más de 60 días y esta actividad podría tener correlaciones duras con la parte central de Perú y norte de Chile, donde creo que estamos ad portas de un evento. Vamos a ver", sostuvo.

También planteó que "este punto indicado es sólo uno de tres o cuatro puntos que nos llama la atención: tenemos México, Papúa Nueva Guinea y norte de Nueva Zelanda y también sitios del Caribe. Después del 16 de julio, estarían en riesgo full Japón y sitios ubicados entre Taiwán e India. Pero Perú y Chile es uno de los puntos, específicamente en Antofagasta, Iquique, Arica y la zona peruana de Tacna".

Asimismo, detalló que "el primer sitio con altísimo riesgo está entre Costa Rica, Guatemala y Chiapas, en México. El segundo sitio está entre Fiji y el norte de Nueva Zelanda. Y el otro entre Papúa y Taiwán que tendrá riesgo de actividad entre 7,6 y 8,4, dependiendo dónde ocurra. Ojalá sea sólo de magnitud 7,6".

"Esta actividad cuando ocurre, dependiendo de la laguna sísmica, puede ir para más. Por eso hacemos este informe, porque ayer en el live que tuve llamé la atención de que estábamos ad portas de un 6,8 y que no íbamos a hablar porque no estaba correlacionado con nosotros, la gente de lengua hispánica, pero con las horas acabó ocurriendo en las cercanías de Indonesia, así que sabemos que estamos ad portas de un evento y debemos estar preparados", reflexionó con Puranoticia.cl el especialista.

MODELO UTILIZADO

Maciel explicó parte de su modelo de predicciones, afirmando que en base al terremoto del paso de Drake de mayo de 2025 se pensó que el siguiente sismo de mayor magnitud se registraría en la zona central de Chile, pero que al advertir que pasaba el tiempo, superando ya los 60 días, la ubicación del epicentro se va alejando cada vez más.

"Después de más de 12 años trabajando con esta medición y evaluando las correlaciones de sitios, le damos a la idea de que mientras más tiempo pasa, más lejos ocurre el evento del epicentro. A los 45 días del evento en Drake, se pensaba en la zona central, pero no ocurrió. Ya van más de 60 días, así que sería en el extremo norte. Entonces, cuanto más tiempo, más lejos pasaría este evento de entre 7,6 y 8,4", indicó.

ANUNCIA EVENTO MAYOR

Si bien, de por sí este aviso causa preocupación, ésta aumenta exponencialmente luego que afirmara que la zona norte de Chile tendría otro terremoto que superaría la magnitud de los 8,7, aunque no precisó una fecha de este supuesto evento.

"Este año se espera algo y no hablamos de este del 16 de julio, sino que de algo que podría ser superior a 8,7. Ahí no me arriesgo a decir en cuánto tiempo pasará. pero sí que está muy cerca. Estamos con retraso y esto es algo superior a 8,7 que se ubica en una zona cercana a Lima. Seguramente esto ocurrirá este año y afectará hasta a Brasil, así que es muy importante que nos preparemos", aseguró a Puranoticia.cl.

