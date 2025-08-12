La fuerza electoral del senador Francisco Chahuán lo ha convertido prácticamente en un "comodín" para Renovación Nacional (RN) de cara a la Elección Parlamentaria de noviembre de este año en la región de Valparaíso, donde su figura es promovida para competir por uno de los escaños de la Cámara de Diputados en la región de Valparaíso.

Si bien, en primera instancia se habló de la posibilidad que el representante en la Cámara Alta podría buscar un cupo en el Distrito 7, haciendo dupla con el diputado Andrés Celis, ahora trascendió la posibilidad de que el abogado de profesión pueda competir por uno de los ocho sillones que entrega el Distrito 6 del interior.

Fue nuevamente su amigo Andrés Celis quien propuso que, ante la volatilidad que presentan las candidaturas de Renovación Nacional en el Distrito 6, puede ser un buen movimiento que Francisco Chahuán compita por las comunas cordilleranas de la región y, de esta manera, asegure dos escaños para la colectividad en el Congreso.

"Hasta ahora, Francisco (Chahuán) está pensando si va de candidato por el Distrito 7. Pero leí una encuesta que habla que en el Distrito 6 es muy volátil la lista de RN y creo, más allá –reitero– que Chahuán tiene que ir de candidato a Diputado, que a lo mejor podría ser un buen candidato en el Distrito 6", sostuvo Celis a Puranoticia.cl.Ahora proponen a Francisco Chahuán como candidato en el Distrito 6 de Valparaíso: "Aseguraría dos diputados al menos"

A juicio del parlamentario que buscará la reelección en el Distrito 7 de la Cámara, esto le permitiría a Renovación Nacional "asegurar dos diputados en el Distrito 6 al menos, mientras que en el 7 se aseguraría como mínimo uno y por qué no pensar en dos".

Respecto a esta suerte de "comodín" en el que se ha convertido el senador Chahuán al considerar que no podrá buscar la reelección en la Cámara Alta (sumado –por qué no decirlo– a la caída en las encuestas de Evelyn Matthei, lo que dificultaría que continuara su carrera política en algún Ministerio), se recalcó en el hecho de que hace 15 años es una figura regional y que no es desconocido para los electores del Distrito 6.

"Francisco Chahuán es Senador por la región, es decir, abarca el Distrito 6 y el Distrito 7, y si tú lo colocas como candidato a Diputado por el Distrito 6 te asegura dos diputados de RN y con eso saldrían dos del Partido Republicano", sostuvo Celis.

Ahora bien, respecto a una eventual competencia entre Chiara Barchiesi y Francisco Chahuán en el Distrito 6, el diputado por la zona costera de la región de Valparaíso subrayó que "yo apostaría a que ganaría Francisco Chahuán en el Distrito 6 y con eso aseguraría dos diputados de Renovación Nacional y mantendríamos como mínimo las fuerzas que tenemos en los diputados. En la Senatorial ya veremos qué sucede, pero ya dije que mi candidato es Andrés Longton y por él voy a trabajar".

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl se contactó con el equipo de comunicaciones del senador Francisco Chahuán, sin embargo, señalaron que no se iba a referir.

PURANOTICIA