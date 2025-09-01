Armada y PDI se despliegan por mar y tierra para buscar a joven universitario desaparecido en el borde costero de Viña del Mar

Una serie de diligencias conjuntas realizan detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) y funcionarios de la Capitanía de Puerto, para dar con el paradero del joven de 19 años que se encuentra desaparecido desde el 21 de agosto pasado en Viña del Mar.

Personal de la Brigada de Búsqueda de Personas de la PDI y de la Policía Marítima de Valparaíso llevaron a cabo una serie de trabajos de búsqueda en zonas del borde costero de la Ciudad Jardín, con el objetivo de ubicar a Luis Felipe Correa Gutiérrez.

Desde la Armada de Chile informaron que el procedimiento conjunto se realiza con despliegue de medios tanto marítimos como con patrullajes en el borde costero de la comuna, específicamente entre la Caleta Abarca y el Muelle Vergara.

Cabe recordar que el joven estudiante de Sociología en la Universidad de Chile, de 19 años, salió de su domicilio ubicado en la comuna de San Bernardo, en la región Metropolitana, con destino a la ciudad de Viña del Mar, en la Quinta Región.

Fue precisamente en la avenida Perú, a la altura de la calle 6 Norte, donde el joven Luis Correa fue visto por última vez, luego de enviarle su ubicación a una amiga.

Debido a esta situación, se originó una intensa búsqueda del universitario, con ayuda de amigos y familiares, quienes no han tenido los resultados esperados.

