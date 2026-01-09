Armada rescató a un hombre tras caer desde 30 metros de altura hacia roqueríos en sector de Caleta San Pedro en Cartagena

Personal de la Armada rescató este viernes una persona que cayó al sector de roqueríos en la Caleta San Pedro, de la comuna de Cartagena, región de Valparaíso.

Cerca de las 14:00 horas de este viernes, se recibió un llamado al 137, informando que un hombre habría sufrido una caída de aproximadamente 30 metros.

La persona logró ser estabilizada por personal del Samu y Bomberos en el lugar, pero no lo pudieron evacuar dada la gravedad de sus lesiones y geografía del área.

Al respecto, el piloto del Helicóptero Naval, Teniente Segundo Gabriel Olave señaló que, “recibimos junto a la Dotación del Naval 24 la solicitud de apoyo para socorrer a una persona herida en los acantilados de Caleta San Pedro, por lo que se tomó la decisión de efectuar una extracción aérea mediante gancho de rescate y luego, ser embarcado en la lancha tipo Arcángel”.

Finalmente, la persona accidentada fue trasladada por la Unidad Marítima hasta la Caleta Pacheco Altamirano, en San Antonio, donde una ambulancia del SAMU lo esperaba para ingresarlo al Hospital Claudio Vicuña.

IMÁGENES:

(Imágenes: Armada)

