Armada mantiene búsqueda de Martín a 11 días de su desaparición en playa Las Torpederas

La jornada de este miércoles 24 de septiembre, tras once días de búsqueda, el Capitán de Puerto de Valparaíso se refirió a la rebusca de Martín, adolescente de 14 años desaparecido en la playa Las Torpederas de Valparaíso.

El menor de edad fue visto por última vez el sábado 13 de septiembre, cuando a eso de las 18:00 horas se lanzó al mar junto a familiares en medio del fuerte oleaje.

Desde entonces no se ha tenido rastro de su paradero, pese a los incesantes operativos encabezados por la Armada de Chile y apoyados por buzos, voluntarios y cercanos.

Ahora, el Capitán de Puerto señaló que: “Hasta el momento sin resultados positivos. En el área se han desplegado medios institucionales, tanto como por vía terrestre, vía marítima, y por vía área, desplegándose hacia el área Norte de la jurisdicción para dar el hallazgo de este menor”.

“Esta autoridad marítima mantendrá el esfuerzo en el área de rebusca y en zonas sectorizadas, enfatizando en la rebusca submarina con buzos institucionales y con otros apoyos de otros organismos públicos”, agregó.

PURANOTICIA