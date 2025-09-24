Armada mantiene búsqueda de Martín a 11 días de su desaparición en playa Las Torpederas

Pese al paso de los días y a la falta de resultados, la Autoridad Marítima aseguró que continuará con los operativos por tierra, mar y aire, incluyendo labores submarinas con buzos especializados para dar con el paradero del adolescente de 14 años desaparecido en Valparaíso.
La jornada de este miércoles 24 de septiembre, tras once días de búsqueda, el Capitán de Puerto de Valparaíso se refirió a la rebusca de Martín, adolescente de 14 años desaparecido en la playa Las Torpederas de Valparaíso.
El menor de edad fue visto por última vez el sábado 13 de septiembre, cuando a eso de las 18:00 horas se lanzó al mar junto a familiares en medio del fuerte oleaje.
Desde entonces no se ha tenido rastro de su paradero, pese a los incesantes operativos encabezados por la Armada de Chile y apoyados por buzos, voluntarios y cercanos.
Ahora, el Capitán de Puerto señaló que: “Hasta el momento sin resultados positivos. En el área se han desplegado medios institucionales, tanto como por vía terrestre, vía marítima, y por vía área, desplegándose hacia el área Norte de la jurisdicción para dar el hallazgo de este menor”.
“Esta autoridad marítima mantendrá el esfuerzo en el área de rebusca y en zonas sectorizadas, enfatizando en la rebusca submarina con buzos institucionales y con otros apoyos de otros organismos públicos”, agregó.
