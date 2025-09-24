Armada mantiene búsqueda de Martín a 11 días de su desaparición en playa Las Torpederas

Click acá para ir directamente al contenido
Pese al paso de los días y a la falta de resultados, la Autoridad Marítima aseguró que continuará con los operativos por tierra, mar y aire, incluyendo labores submarinas con buzos especializados para dar con el paradero del adolescente de 14 años desaparecido en Valparaíso.

Miércoles 24 de septiembre de 2025 18:19
La jornada de este miércoles 24 de septiembre, tras once días de búsqueda, el Capitán de Puerto de Valparaíso se refirió a la rebusca de Martín, adolescente de 14 años desaparecido en la playa Las Torpederas de Valparaíso.

El menor de edad fue visto por última vez el sábado 13 de septiembre, cuando a eso de las 18:00 horas se lanzó al mar junto a familiares en medio del fuerte oleaje. 

Desde entonces no se ha tenido rastro de su paradero, pese a los incesantes operativos encabezados por la Armada de Chile y apoyados por buzos, voluntarios y cercanos.

Ahora, el Capitán de Puerto señaló que: Hasta el momento sin resultados positivos. En el área se han desplegado medios institucionales, tanto como por vía terrestre, vía marítima, y por vía área, desplegándose hacia el área Norte de la jurisdicción para dar el hallazgo de este menor”.

“Esta autoridad marítima mantendrá el esfuerzo en el área de rebusca y en zonas sectorizadas, enfatizando en la rebusca submarina con buzos institucionales y con otros apoyos de otros organismos públicos”, agregó.

