Armada intensifica operativos de fiscalización contra flotas extranjeras en aguas de Valparaíso y Rapa Nui

La Armada de Chile llevó a cabo una Operación de Fiscalización Pesquera Oceánica (OFPO) entre Valparaíso y Rapa Nui, con el objetivo de verificar que flotas extranjeras no realizaran extracción en la zona. El despliegue, denominado “Mata ’Ui I”, se enmarcó en las tareas de control y vigilancia de los espacios marítimos nacionales.

El operativo contó con el apoyo del buque de transporte AP-41 “Aquiles”, un helicóptero naval y un avión P-3 Orión del Escuadrón de Exploración Aeromarítima VP-1, lo que permitió cubrir una extensa área oceánica. Desde la institución destacaron que “la fiscalización permitió contribuir al control y vigilancia de los espacios marítimos y la conservación de los recursos marinos protegidos por los tratados internacionales vigentes”.

Las labores incluyeron vuelos de reconocimiento entre el continente y la Isla de Pascua, además de una inspección en el parque Motu Motiro Hiva (isla Salas y Gómez), instancia en la que participó una delegación del Consejo del Mar de Rapa Nui. Según se informó, “no se detectaron actividades extractivas en la zona fiscalizada”.

En paralelo, durante los patrullajes aéreos, se realizaron tareas de búsqueda de una persona desaparecida, ampliando el alcance del operativo más allá del control pesquero.

Finalmente, aprovechando su presencia en la isla, el “Aquiles” desarrolló labores logísticas en apoyo a la comunidad local, trasladando diversos materiales desde el continente. Entre ellos destacó la entrega de un carro de Bomberos, considerado “uno de los aportes más relevantes para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en Rapa Nui”.

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