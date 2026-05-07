Armada gradúa a su primera guía canina en curso conjunto con Aduanas en Valparaíso

Luego de más de un mes de intenso trabajo y clases en régimen de internado en la Escuela de Adiestramiento Canino (EAC) del Servicio Nacional de Aduanas, concluyó el 2° Curso de Formación Binomios Caninos de la Armada.

Fueron cinco los efectivos de la Policía Marítima y cuatro canes de la raza Belga Malinois los que participaron de esta versión, destacando a quien, a partir de hoy, es la primera guía canina de la marina chilena.

Las actividades de capacitación, que sumaron 356 horas cronológicas, se realizaron tanto en las instalaciones del EAC, en Los Andes, como en el puerto de Valparaíso, donde el entrenamiento de los canes en el mar y al interior de diversos tipos de embarcaciones, se hace fundamental para la labor de detección de drogas y armas de fuego por parte de los ejemplares.

La directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, explicó que esto “nos permite acrecentar las confianzas entre las instituciones que trabajamos en conjunto en las distintas fronteras marítimas de nuestro país, que requiere de la colaboración de todos para luchar contra el crimen organizado y el contrabando. Esto muestra, además de la confianza entre instituciones, la labor que desarrollan funcionarios y funcionarias todos los días”.

En tanto, el director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, vicealmirante Arturo Oxley, manifestó que "hoy es para nosotros un día de fiesta porque estamos incorporando nuevas capacidades de binomios caninos a la Institución. Con esto alcanzamos un número de 21 y queremos ir ampliando hasta, a lo menos, 30”.

La Autoridad Marítima destacó que “más allá de los binomios, es el trabajo interagencial, el trabajo coordinado que tenemos con Aduanas y también con otras organizaciones, en esta labor que es conjunta de todos los organismos que estamos, de alguna manera, protegiendo al país contra el crimen organizado principalmente”.

El curso se enmarca en el convenio de colaboración vigente entre la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) de la Armada y el Servicio Nacional de Aduanas, que en abril del 2025 permitió la realización del primer curso de estas características, en el que se graduaron 3 marinos y sus canes.

Esta capacitación contempla una formación teórica y práctica, enfocada en el desarrollo de competencias técnicas, operativas y de manejo, necesarias para el desempeño eficaz como guía de can detector, así como para la adecuada conformación y funcionamiento del binomio y velar permanentemente por la integridad física, el bienestar y el cuidado del ejemplar.

La metodología es instruccional, relacionando teoría y práctica y la aplicación de contenidos a través de ejercicios en distintos escenarios. Tras esta graduación, los binomios de la Armada serán destinados a distintas regiones del país.

El trabajo colaborativo de Aduanas y Directemar es una muestra de cómo la labor interagencial resulta clave para la protección y seguridad de Chile y sus fronteras, en este caso las marítimas, donde cada institución aporta su experiencia para fortalecer el combate contra el crimen organizado.

PURANOTICIA