Armada emite su décimo aviso por marejadas en costas de la región de Valparaíso

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso informó sobre un Aviso de Marejadas que se presentará en la región de Valparaíso, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, con condiciones de mar como marejadas del suroeste.

En concreto, el fenómeno se registrará desde el sector de Golfo de Penas (región de Aysén) hasta Huasco (región de Coquimbo) y se estima que el inicio de esta condición se manifieste a contar del viernes 17 y hasta el domingo 19 de abril.

El organismo dependiente de la Armada enfatizó que alcanzará su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.

El jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de Fragata Carlos Gaete, explicó que "debido a un activo sistema frontal que afectará el sector sur, esperamos marejadas con dirección del suroeste desde el viernes 17 en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Penas hasta Huasco incluyendo el archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección".

"Se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 21:00 y 00:00 horas como marea primaria y entre las 10:00 y 12:00 horas como pleamar secundaria. Estas marejadas corresponden al 10º aviso que afecta a las costas continentales durante el presente año”, complementó.

La Autoridad Marítima hizo presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, además de no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.

INICIO DEL EVENTO

Archipiélago Juan Fernández: Viernes 17 de abril (PM)

Golfo de Penas hasta Constitución: Viernes 17 de abril (PM)

Constitución hasta Huasco: Sábado 18 de abril (AM)

FIN DEL EVENTO

Archipiélago Juan Fernández: Domingo 19 de abril

Golfo de Penas hasta Huasco: Domingo 19 de abril

PURANOTICIA