Armada detecta y fiscaliza a 21 pesqueros chinos que operaban al norte de Rapa Nui

Un operativo de fiscalización marítima desplegado por la Armada de Chile permitió detectar e inspeccionar una flota de pesqueros de origen chino que operaba en el Océano Pacífico, al norte de Rapa Nui y a más de 1.400 kilómetros de la costa nacional.

Según información consignada por el medio Emol, los radares institucionales identificaron inicialmente un grupo de 70 naves extranjeras en el sector. Tras la aproximación de las unidades de control, se constató que 21 de estos buques se encontraban desarrollando operaciones extractivas, principalmente orientadas a la captura de jibia, además de especies como pez espada, atún y calamar gigante.

Si bien la flota se encontraba fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Chile, las operaciones se desarrollaban dentro de la zona de responsabilidad de vigilancia marítima que corresponde al país.

Respecto del objetivo del despliegue, el Capitán de Fragata Eduardo de la Cerda explicó que "la misión es fiscalizar a un grupo de embarcaciones extranjeras que están operando a mil millas (1852 km) del territorio nacional, verificar qué actividades están realizando y determinar hacia dónde se dirigen".

El procedimiento contempló el uso de material aéreo especializado para realizar labores de monitoreo a baja altura e identificar individualmente a los navíos.

Sobre la dinámica de estas labores de fiscalización en alta mar, el Capitán de la Cerda añadió que "esta maniobra, el avión P-3 'Orión' debe realizar un sobrevuelo a baja altura (...) tomando contacto radial con las naves. Estas raramente contestan y, si lo hacen, hablan en un idioma extranjero; sin embargo, queda un registro de su matrícula y otros datos que son entregados a las autoridades fiscalizadoras. Si están infringiendo alguna norma, se informa a las unidades de superficie para que las controlen in situ".

Los antecedentes recopilados durante la patrulla aérea quedaron registrados para el seguimiento de la flota y para una eventual activación de unidades de superficie, en caso de detectarse incursiones no autorizadas en aguas jurisdiccionales chilenas.

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