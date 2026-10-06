Armada desvinculó a los dos funcionarios imputados por presunta violación en Rapa Nui

La Armada informó sobre la desvinculación de servidores navales imputados por un presunto delito consumado de violación en contra de una joven de 23 años de la etnia Rapa Nui.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hecho ocurrió en la madrugada del sábado 3 de octubre en dependencias militares de la institución en Rapa Nui. La denuncia fue interpuesta directamente por la víctima ante Carabineros de la Sexta Comisaría de Frontera Rapa Nui.

A través de un comunicado, la institución informó que "sin perjuicio de la investigación sumaria administrativa ordenada instruir, objeto establecer las eventuales responsabilidades administrativas por infracciones a la reglamentación interna de la institución, se informa que los servidores involucrados fueron desvinculados, por ser su permanencia perjudicial para el servicio, en uso de las facultades establecidas en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas".

La Armada reiteró "su total compromiso y disposición para colaborar de manera transparente con las autoridades competentes y los tribunales de justicia ordinaria, con el fin de asegurar el completo esclarecimiento de estos lamentables hechos, que se apartan de los valores institucionales".

Además, reafirmó su "profundo e histórico compromiso con el pueblo de Rapa Nui, subrayando que los recientes casos, dados a conocer por la prensa, corresponden estrictamente a conductas individuales y ajenas a los principios institucionales".

La institución indicó que "continuará desarrollando las tareas asignadas, para asegurar la conectividad marítima entre el continente y la isla, el apoyo solidario a los habitantes frente a catástrofes naturales, una permanente salvaguarda de la vida humana en el mar y la fiscalización periódica del área marina protegida Motu Motiro Hiva para prevenir la pesca ilegal y resguardar la fauna marina local. Así como dando a conocer, valorando y fortaleciendo la cultura oceánica rapanui".

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