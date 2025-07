Armada de Chile ordenó el zarpe de los buques atracados en el puerto de San Antonio

Un llamado al autocuidado realizó el capitán de Puerto de San Antonio, capitán de Fragata LT Eugenio Bosque, quien advirtió a la población de la llegada de un tren de olas producto del terremoto de magnitud 8,8 en la península de Kamchatka, Rusia.

En conversación con Puranoticia.cl, el oficial de la Armada de Chile señaló que "el terremoto generó un tsunami en la mayoría de las costas del Pacífico, el cual nos va a afectar alrededor de las 4 de la tarde en la provincia de San Antonio".

Así es como aseguró que "se tomaron muchas medidas de seguridad, como disponer el zarpe de buques atracados en el puerto de San Antonio y a los buques fondeados se les dispuso a navegar sobre una distancia de 5 millas de costa".

De igual forma, informó que "se está recorriendo el borde costero de Cartagena, San Antonio y Santo Domingo para hacer llegar esta información y las recomendaciones e instrucciones de evacuación dispuestas por el Gobierno".

Luego, expuso que "a mediodía debieran sonar las alarmas de los sistemas, pero no esperemos a mediodía para evacuar el borde costero. Si puedo ir sobre la cota 30, ese es un buen lugar para estar seguros y esperar qué pasará en la tarde".

Finalmente hizo un llamado "a la autoprotección porque hay que ser responsables, acatar y obedecer órdenes de las autoridades. La autoprotección va relacionada a que no necesito que me anden diciendo lo que tengo que hacer. Yo solo tengo que salir del borde costero antes de la hora. Hago un llamado a los vecinos de la provincia de San Antonio a no arriesgarse de manera innecesaria y que aprovechen el tiempo previo a la llegada de las olas para que se ubiquen en lugares señalizados".

