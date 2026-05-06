Armada da inicio en Viña al Mes del Mar con llamado a fortalecer la conciencia marítima

Desde el Teatro Municipal de Viña del Mar, la Primera Zona Naval dio inicio oficial al Mes del Mar 2026, ceremonia enmarcada en la conmemoración del 147º aniversario de las Glorias Navales que estuvo centrada en «Pensar Chile desde el Mar», ya que la Armada ha enfatizado en que la conciencia marítima debe ser considerada como un factor determinante en el crecimiento y desarrollo del Estado de Chile.

El comandante en jefe de la Primera Zona Naval, contraalmirante Raúl Silva, señaló que "la Armada de Chile cumple un rol fundamental, no solo como garante de la soberanía, no solo como una institución que contribuye a formar esa mirada, a conectar a Chile con su mar, a recordarle permanentemente al país cuál es su verdadera dimensión”.

Asimismo, entregó un mensaje para que “este Mes del Mar 2026 sea una oportunidad para reencontrarnos con nuestra esencia, para comprender nuestra verdadera dimensión, para asumir que Chile no termina en su costa; Chile comienza en ella. Chile es un país largo, ancho, profundo… y azul”.

Luego del discurso, se proyectó un video institucional, continuando con la presentación de la obra «Tripulación de Bronce», de la Compañía de Teatro Fernando Olivares.

El acto cultural realizado en la Ciudad Jardín finalizó con la entonación del himno de la Armada, el que fue coreado por todos los presentes.

Cabe hacer presente que la instancia fue presidida por el comandante en jefe (s) de la Armada, vicealmirante Raúl Zamorano, quien estuvo acompañado por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones; y otras autoridades civiles y militares de la región de Valparaíso.

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