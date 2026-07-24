Aprueban recursos de emergencia para ir en apoyo de crianceros y pequeños productores ganaderos de la V Región afectados por lluvias

Tras una nueva sesión del Cogrid Regional, el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, anunció la aprobación de recursos de emergencia para ir en apoyo de los crianceros y pequeños productores ganaderos afectados por el reciente sistema frontal que impactó a la región.

La autoridad regional informó que, tras la presentación realizada por el Seremi de Agricultura, Nicolás Prado, se aprobó el financiamiento para la adquisición de pellets de alfalfa destinados a la alimentación de ganado bovino y caprino, beneficiando a más de 1.200 pequeños productores.

Asimismo, destacó que esta medida busca resguardar la continuidad de la Agricultura Familiar Campesina, proteger una actividad productiva fundamental para el territorio y entregar una respuesta oportuna a las familias rurales afectadas por la emergencia climática.

"Hoy día 24 de julio del 2026 hemos tenido un Cogrid donde hemos recibido los informes de los distintos municipios, pero en particular hemos recibido la presentación que realizó Nicolás Prado, el Seremis de Agricultura de la región de Valparaíso, donde señaló la necesidad de que el gobierno regional pudiera apoyar a los crianceros de nuestra región, en rigor a los crianceros de ganado bovino y caprino", mencionó Mundaca.

Añadió que "para eso nos han planteado la posibilidad de concurrir con recursos de emergencia para mantener la alimentación animal, y así como hemos tomado la determinación de destinar más de 264 millones de emergencia del gobierno regional de Valparaíso para apoyar precisamente a los ganaderos de toda nuestra región".

"Pequeños ganaderos, estamos hablando de aquellos que se dedican a la ganadería bovina y caprina, y por tanto creo que esta es una actividad muy importante porque en la práctica significa preservar la soberanía alimentaria, preservar esta vocación ganadera que tiene nuestra región, pero por sobre todas las cosas también poner a salvaguarda una actividad productiva que es tremendamente importante para la región", cerró el Gobernador.

(Imagen portada: Referencial)

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