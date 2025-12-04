Aprueban proyecto que permitirá distribuir agua potable en camiones aljibe a Laguna Verde, Placilla y cerros de Valparaíso

Una buena noticia en materia de distribución de agua potable es que la se produjo tras la aprobación, por parte del pleno del Consejo Regional (Core) de Valparaíso, del proyecto denominado «Adquisición de Camiones Aljibe Etapa 1 – Comuna de Valparaíso», por $528 millones, para tres vehículos con una capacidad de 10.000 m³ y que serán administrados por la Dirección de Operaciones del Municipio de Valparaíso.

El principal objetivo de esta iniciativa es distribuir agua potable en distintos lugares de la comuna, particularmente en Laguna Verde, donde el acceso a este servicio básico es limitado o nulo. Además, se verán beneficiados Placilla y los cerros altos.

La alcaldesa Camila Nieto comentó que "es una gran noticia que nos permite traducir el respaldo a Laguna Verde en algo concreto. La localidad es centro de nuestra atención y la vida digna de quienes la habitan es una ocupación permanente para esta Municipalidad. Tras el financiamiento obtenido hoy gracias al Gobierno Regional, tendremos más herramientas para garantizar el derecho al agua en Laguna Verde”.

De esta manera, el Municipio porteño asegurará el cumplimiento legal y sanitario de este suministro, incrementará la cobertura y frecuencia del reparto, reducirá los tiempos de esperas, mejorará la calidad de vida de las comunidades vulnerables y se reforzará la capacidad de respuesta ante incendios forestales.

Cabe recordar que la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha 13 de noviembre del 2024, ordenó al Municipio de la Ciudad Puerto asegurar 100 litros diarios por persona a habitantes de Laguna Verde, cuya población pasó de 4.244 habitantes en 2017 a 7.377 el 2024 y más de 20.000 personas en temporada estival.

