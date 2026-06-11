Aprueban nuevo módulo de servicios para modernizar la playa El Sol de Viña del Mar

Con el propósito de implementar un espacio público turístico de alto estándar que esté operativo durante todo el año, el Concejo Municipal de Viña del Mar aprobó la propuesta que busca instalar un nuevo módulo de servicios en la playa El Sol.

La iniciativa pretende mejorar la oferta de servicios y estándar de las instalaciones existentes, a partir del nuevo módulo -en etapa de anteproyecto- para unificar la imagen de las instalaciones existentes en este sector del borde costero, lograr una mayor integración al sistema de espacio público y resguardar las visuales hacia el mar.

La alcaldesa Macarena Ripamonti precisó que “el plan de modernización del borde costero tiene un objetivo claro: entregar espacios públicos más seguros, accesibles y de alto estándar, acordes a lo que merece la Capital Turística de Chile”.

La jefa comunal destacó que “en Viña del Mar estamos ejecutando obras en distintos barrios, en los cerros y también, por supuesto, en el centro y las playas de la comuna. Porque los vecinos sienten orgullo cuando se mejora una calle, cuando se recupera una plaza en su sector, pero también esperan ver nuestros principales espacios turísticos ordenados, modernos y en buenas condiciones”.

En dicho contexto, afirmó que “esta obra representa un avance concreto en la recuperación y puesta en valor del borde costero. Esperamos que esté finalizada durante los próximos meses y permita contar con nuevos servicios para la comunidad y los visitantes, incluyendo baños públicos y un nuevo punto de cafetería”.

Y puntualizó que "seguimos trabajando para fortalecer la infraestructura turística de la ciudad y consolidar a Viña del Mar como el principal destino turístico del país”.

El diseño del nuevo módulo, de estructura metálica con hormigón armado y materiales aptos para el ambiente marino, incluye equipamiento comercial, servicios higiénicos.

La propuesta se enmarca en el proceso de licitación para el servicio de mantención y mejoramiento para las playas El Sol y Sanatorio Marítimo que inició el Municipio de Viña del Mar, que actualmente tiene la concesión marítima hasta el 30 de junio de 2031.

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