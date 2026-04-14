Aprueban construcción de sede social para vecinos del sector norte de Villa Alemana

Por unanimidad de sus integrantes, el Concejo Municipal de Villa Alemana aprobó la propuesta pública denominada «Construcción de sede social Junta de Vecinos Población de Profesores», que permitirá dotar de este esperado recinto a la comunidad del sector norte de la comuna para la realización de actividades comunitarias, sociales y culturales. La sede se ubicará en la intersección de las calles Ignacio Carrera Pinto y Colibrí, en un área verde de 506 metros cuadrados, de administración municipal y considerará criterios de accesibilidad universal.

“Es un anhelo de mucha gente del sector norte y hoy día estamos materializando la construcción de la sede social que se ha esperado por mucho tiempo. Estamos muy felices, quiero agradecer a los funcionarios municipales, a los dirigentes que siempre se han preocupado de la gente para poder salir adelante en diferentes iniciativas, así que feliz por ellos y feliz también por el desarrollo que está teniendo nuestra comuna”, señaló el alcalde Nelson Estay.

En tanto, la presidenta de la Junta de Vecinos, Pamela Lange, destacó que "para nosotros esto es un reconocimiento al trabajo y al empeño que siempre se ha puesto aquí en nuestra junta de vecinos, junto con toda la comunidad. Esta noticia es maravillosa, nos regocija, nos ayuda a que sigamos trabajando, a que sigamos generando instancias para las actividades en comunidad y bueno, es un hito que hemos esperado durante muchos, muchos años".

Uno de los vecinos de la población de Profesores, John Matthews, comentó que“estoy feliz porque fue un proceso bastante largo para llegar a que nos hagan una sede. Siempre hemos tratado de mantener bien este lugar y yo les aseguro que ahora van a aparecer más voluntarios a ayudar”.

La construcción será posible gracias a una inversión de $85.449.207, obtenidos mediante financiamiento del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), contando con un plazo de 120 días corridos a contar de la fecha de acta de entrega del terreno.

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