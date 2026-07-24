Aprueban compra de segundo terreno en el Barrio Puerto de Valparaíso para el futuro Centro de Oficios Patrimoniales

Por unanimidad, el Concejo Municipal de Valparaíso, aprobó la compra de un segundo terreno en el sector de Serrano para la habilitación del futuro Centro de Oficios Patrimoniales Nasro Maluk, parte de la cartera de los 13 proyectos de infraestructura del Plan Piloto Barrio Puerto, del Sitio Patrimonio Mundial, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades locales mediante la formación en oficios patrimoniales, contribuyendo directamente a la conservación del Valor Universal Excepcional del Sitio, a la revitalización del entorno y a la dinamización del barrio a través de actividades formativas y productivas.

Con esta adquisición se dará inicio a la habilitación de una plaza de bolsillo, con el objetivo de evitar que el terreno permanezca sin uso mientras avanzan las etapas posteriores.

La iniciativa considera el diseño del Centro de Artes y Oficios Patrimoniales, financiado por el Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE), cuya ejecución está prevista entre junio de 2027 y diciembre de 2028. Finalmente, se concretará la construcción del centro, iniciativa que se proyecta financiar con recursos del Gobierno Regional (Gore), con una ejecución estimada entre junio de 2029 y junio de 2031.

Tras la votación, la alcaldesa Camila Nieto expresó que “con esta aprobación estamos fortaleciendo el valor de los oficios patrimoniales en un sector tan emblemático para nuestra ciudad como lo es el Barrio Puerto. También apostamos a la reactivación y revitalización de este sector que por tanto tiempo ha permanecido alicaído, pero que hoy, con este tipo de iniciativas, podemos darle otra cara al Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso”.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Corporación Municipal de Administración del Sitio Patrimonio Mundial en Valparaíso, Macarena Carroza señaló que “la aprobación del Concejo Municipal para la compra del segundo terreno de calle Serrano marca un hito muy importante para este proyecto. Con esto, concluimos una primera etapa, que incluyó tanto la adquisición de los terrenos como la elaboración del modelo de gestión de desarrollo, que ha llevado la Corporación, dejando listo el camino para avanzar hacia el futuro Centro de Oficios Patrimoniales. Este es un proyecto estratégico del Plan Piloto Barrio Puerto, que busca recuperar un espacio con sentido, poner en valor nuestros oficios tradicionales y seguir impulsando la revitalización del el Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso”.

Al respecto, el concejal Dante Iturrieta indicó que “es una gran noticia para Valparaíso adquirir definitivamente este segundo terreno, que va a complementar la compra con el otro terreno más el edificio Maluk en la construcción de la Escuela de Oficios. Estamos en buen en buen pie y ahora vienela etapa de hacer el diseño de lo que va a ser la escuela y, posteriormente, ir a buscar los recursos a la Subdere por el plan Revive Barrio, lo que va a dar una mejora importante al sector en lo económico”.

La ejecución de esta iniciativa también constituye una mirada con memoria por una de las tragedias más grandes que golpearon a Valparaíso, como lo fue la explosión e incendio del 2007, teniendo como eje central la revitalización de este sector de la ciudad.

Por su parte, la concejala Jazmín Murillo expresó que “este terreno es súper importante para nosotros como concejales, pues es poder revitalizar estos espacios, sobre todo en Barrio Puerto, pues implica cambiar la mirada a nuestra ciudad y crear una nueva imagen, sobre todo, para el tema turístico. Nos importa mucho, porque ayuda a la seguridad y a visibilizar que Valparaíso está mejorando”.

Precisar que la adquisición tiene un costo de $148 millones y su financiamiento proviene de la Subdere, a través del Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE), también denominado “Revive Valparaíso”. La finalidad de esta iniciativa es proteger los bienes patrimoniales, a fin de enriquecer el entorno comunitario, incorporar un valor cultural a sus inmuebles históricos y, además, impulsar la economía y el crecimiento de distintas actividades.

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