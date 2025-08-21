Aprueban $5 mil millones para nuevo Cesfam que beneficiará a 5 mil personas en Zapallar

Con la votación unánime del Consejo Regional (Core) de Valparaíso, se aprobó una inversión de mas de 5 mil millones de pesos para la construcción del nuevo Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna de Zapallar, un proyecto largamente esperado por la comunidad y la actual administración municipal.

La iniciativa contempla la reposición del actual establecimiento, ajustándose a los estándares sectoriales vigentes y aplicando el modelo de atención de salud familiar.

El nuevo recinto tendrá una superficie de 1.295 metros cuadrados y una capacidad de atención proyectada a 10 años para 5.000 usuarios, lo que permitirá mejorar sustancialmente la cobertura y calidad en la atención primaria de salud de la comuna.

El alcalde Gustavo Alessandri valoró el apoyo del Consejo Regional, destacando el compromiso social de la decisión.

“Este es un paso histórico para la salud de nuestra comuna porque junto con Catapilco, Zapallar podrán acceder a una salud digna a partir de esta aprobación. Estamos profundamente agradecido de este Consejo Regional por comprender la urgencia y el sentido social que tiene este proyecto", comentó.

Agregó que "un Cesfam no solo es infraestructura, es calidad de vida para nuestras familias y una tremenda oportunidad de contar con un sistema de salud municipal acorde a las necesidades de los tiempos y de nuestros vecinos".

PURANOTICIA