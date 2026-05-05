Apoderados presentan plan para reforzar la seguridad escolar con enfoque parental en establecimientos de Valparaíso

La directiva de la Asociación de Madres, Padres y Apoderados de la Educación Pública de Valparaíso se reunió con el delegado presidencial regional, Manuel Millones, para entregarle una propuesta con medidas que buscan reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales, pero desde la responsabilidad parental y vinculante con los liceos y escuelas.

Así lo explicó Lenka Montenegro, vocera de esta asociación, quien detalló que “le hicimos entrega al Delegado Presidencial de un marco de acción de fortalecimiento de las trayectorias educativas para nuestros niños y niñas de la educación pública, principalmente de Valparaíso y Juan Fernández, pero que puede ser replicado en toda la región, y un primer proyecto con seguimiento que tiene que ver con que con el pintado de las escuelas y la recuperación de los espacios, podemos hacernos responsables parentalmente y socialmente de los problemas de seguridad en las escuelas”.

La dirigente señaló que el plan lo entregaron “con las expectativas de poder seguir trabajando y tener escuelas más seguras, pero desde la vinculación de las madres, padres y apoderados como entes responsables y vinculante de nuestras escuelas”.

​Montenegro detalló que “es un marco de acción con cinco propuestas, entre ellas, el pintado de escuelas, la reestructuración de los cierres perimetrales para mayor seguridad de nuestras escuelas, y además, un plan de fortalecimiento de las capacidades dirigenciales para ser parte activa de nuestras comunidades educativas, a través de seminarios para madres, padres y apoderados, y también para capacitar a nuestros directores en las escuelas en lo que tiene que ver con la relación con las familias”.

​El delegado Millones destacó la iniciativa, manifestando que “la situación que atraviesa la educación pública en Valparaíso y en la región es compleja. Pero uno ve una luz de esperanza cuando agrupaciones de apoderados como ésta dan cuenta que, efectivamente, cuando los padres y madres se involucran, uno puede abordar de mejor manera los diversos problemas que viven nuestros niños en la educación pública y también privada”.

​Bajo esa mirada, recalcó que uno de los temas que le preocupa es que “en la ciudad de Valparaíso no más del 50% de los colegios tienen constituidos sus centros generales de padres. Y por eso es que le hemos pedido a la Superintendencia de Educación que se oficie a cada establecimiento de educación de la región para que, en un plazo breve, que no supere los 60 días, los centros de padres se constituyan. Porque toda intervención que tiene que ver con la violencia, con el bullying, con las drogas, con la contención en salud mental y otros problemas que atraviesan nuestros niños, los padres son parte determinante de la solución”.

​En tanto, la presidenta de la agrupación agradeció la buena acogida del delegado Millones, señalando que “siempre ha tenido puertas abiertas con nosotros desde que inició este proceso. Esta es la segunda reunión que tenemos con él y hoy nos vamos con metas claras al corto, mediano y largo plazo. La primera es una reunión con la empresa privada para ver el tema de los pintados de las escuelas. Posteriormente a eso, con algunas universidades para eltema de los seminarios y fortalecimiento de las capacidades dirigenciales de las madres, padres y apoderados y los centros generales de madres, padres y apoderados”.

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