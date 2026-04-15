Apoderados de colegio en Curauma denuncian grave ocultamiento de información tras amenaza de ataque armado en el recinto

El Centro General de Padres y Apoderados (CGPA) del Colegio Nueva Era Siglo XXI de Curauma abordó las amenazas de ataques armados registradas en el establecimiento, cuestionando la gestión de la directiva del recinto ubicado en la parte alta de Valparaíso.

En primer lugar, manifestaron que lo ocurrido en el colegio "evidencia una gestión institucional que ha faltado a los principios de transparencia y probidad", lo que los ha obligado a actuar como padres y apoderados ante las autoridades competentes.

Especificaron que el martes 7 de abril, "tras el hallazgo de una amenaza de tiroteo, el colegio emite el comunicado N°7 manteniendo la jornada escolar. El Centro de Padres solicita formalmente medidas de resguardo y la citación a Consejo Escolar, sin recibir respuesta oficial, vulnerando el derecho de participación de los padres".

Agregan que el mércoles 8 de abril se realiza el Consejo Escolar Extraordinario, instancia donde –aseguran– la Dirección dijo "no conocer la identidad del autor, quedando así plasmado en el Acta Oficial". No obstante, el jueves 9 de abril señalaron que "este Directorio accede a evidencia que confirma que la encargada de Convivencia Escolar ya reconocía la identificación del responsable de forma interna, contradiciendo lo declarado en el Acta del día anterior".

De hecho, aseguran que "sólo tras la presión y las evidencias presentadas por este CGPA, el colegio emite el comunicado N°10, admitiendo que el alumno fue identificado y que el proceso de sanción se inició a las 9:00 horas de ese mismo día, evidenciando una dilación injustificada en la entrega de información crítica".

Debido a esto, el CGPA manifestó que el actuar del Equipo de Gestión constituye una "vulneración del derecho a la información", ya que "se ha infringido el deber de mantener informada a la comunidad sobre aspectos que afectan la seguridad, según lo establecido en la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar; falsedad en Instrumento Público/Institucional: La omisión de información veraz en un Acta de Consejo Escolar es una falta grave a la fe pública y a la ética directiva; Negligencia en la Gestión de Crisis: El ocultamiento provocó una sensación de desprotección que derivó en un ausentismo del 92%, afectando el derecho a la educación y la estabilidad socioemocional de los alumnos".

Debido a la gravedad de la situación, el directorio informó que se han ingresado denuncias formales ante la Superintendencia de Educación y el sostenedor (Corporación Il Bosque), exigiendo una investigación exhaustiva y la determinación de responsabilidades administrativas correspondientes.

Dada la ruptura total de la confianza, los padres solicitaron "la salida de los responsables directos del ocultamiento de información, para garantizar un entorno seguro y transparente", y aseveraron que esperarán hasta el viernes 17 de abril para recibir "una respuesta formal que incluya un cronograma real de los hechos y las medidas correctivas adoptadas. De lo contrario, este CGPA convocará a una Asamblea General Extraordinaria para determinar movilizaciones y acciones legales colectivas".

Por último, el Centro General de Padres y Apoderados sostuvo que "nuestra prioridad absoluta es la seguridad de nuestros hijos e hijas. No aceptaremos que el miedo sea gestionado con desinformación. Instamos a la comunidad a mantenerse alerta y unida bajo los principios de verdad y respeto".

PURANOTICIA