Aparente nuevo episodio de contaminación causó síntomas de intoxicación en escolares de tres colegios de Quintero y Puchuncaví

Otras tres comunidades educativas de Quintero y Puchuncaví habrían presentado síntomas asociados a intoxicación tras un aparente nuevo episodio de contaminación.

Se trata de alumnos, profesores y funcionarios de tres colegios de ambas comunas, los que debieron recibir asistencia médica tras evidenciar diversas complicaciones.

A pesar de las constantes fiscalizaciones en el lugar, enmarcadas en la Alerta Sanitaria vigente en Quintero y Puchuncaví, los casos de posible contaminación no cesan.

El Cuerpo de Bomberos de Quintero debió concurrir a los colegios donde se presentaron los problemas, para detectar el posible origen de la emanación.

Desde la Escuela Básica La Chocota de Puchuncaví comunicaron que "ocho alumnos de nuestro establecimiento sintieron algunas molestias (vómitos, dolor de estómago, mareos, dolor de cabeza). Fueron derivados al Cesfam de Las Ventanas en compañía de sus apoderados, con Formulario de derivación usuario sospecha T59".

De igual forma, indicaron que a la emergencia asistió Bomberos y realizó mediciones en todas las instalaciones, detectando baja de oxígeno en un sector.

"El establecimiento encendió los purificadores en sala de clases y se suspendieron las clases de educación física al aire libre", sentenciaron desde el colegio.

