Anuncian querella por robo de medicamentos desde la Farmacia Municipal de Villa Alemana

Una querella contra quienes resulten responsables interpuso la Corporación Municipal de Villa Alemana, a raíz del robo de medicamentos y otras especies ocurrido durante el pasado fin de semana largo en la Farmacia Municipal de la comuna.

La también conocida como “Botica Municipal” fue encontrada por funcionarios con evidentes signos de vulneración, constatándose la sustracción de medicamentos e insumos. La situación fue informada de inmediato a las autoridades municipales y policiales, activando los protocolos correspondientes.

La secretaria general de la Corporación Municipal, Karen Venegas, informó que la farmacia permanecerá cerrada “dado el robo que afectó a sus instalaciones, desde donde fueron sustraídos una cantidad indeterminada de medicamentos y otras especies, cuyo avalúo es indeterminado en este momento”.

Venegas agregó que "esta lamentable situación afecta a la Botica Municipal, pese a los esfuerzos que la Corporación realiza para el resguardo de los insumos, contando con cámaras de seguridad y servicios de alarma que no generaron alerta alguna”.

Cabe señalar que existe un sistema de alarmas de seguridad contratado a una empresa de reconocimiento nacional, que incluye seis cámaras en la Farmacia Municipal, por lo que se están realizando todas las gestiones necesarias para que se determinen las responsabilidades correspondientes de por qué este servicio no funcionó.

Asimismo, Venegas precisó que "se interpondrá una querella contra quienes resulten responsables y se perseguirán todas las responsabilidades por este hecho que hoy afecta a la Botica Municipal”.

Por su parte, el alcalde Nelson Estay sostuvo que "condenamos profundamente este robo que afecta directamente a nuestra comunidad, especialmente a quienes más necesitan de este servicio. La Farmacia Municipal cumple un rol social fundamental, permitiendo el acceso a medicamentos a precios más bajos, por lo que no vamos a permitir que este tipo de hechos quede impune”.

El jefe comunal agregó que “vamos a interponer las acciones legales correspondientes y, además, estamos pidiendo un informe detallado a la empresa de seguridad, porque sus sistemas claramente fallaron y perjudicaron a nuestra comuna. Uno piensa que todas las instituciones funcionan, pero pese a tener 6 cámaras adentro, no hubo ningún avisode parte de ellos”.

Desde el Municipio de Villa Alemana recalcaron que se está trabajando para restablecer el funcionamiento del servicio a la brevedad posible, informando oportunamente a la comunidad sobre su reapertura.

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